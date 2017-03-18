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Умер легенда рок-н-ролла Чак Берри
19.03.2017 12:02 — Разное | Ежедневник
JAMES A. FINLEY / AP
В США в возрасте 90 лет ушел из жизни легендарный музыкант, легенда рок-н-ролла Чак Берри.
Журнал Rolling Stone в 2004 году поместил его на пятое место в рейтинге «50 величайших исполнителей всех времен». Музыкант – обладатель премии «Грэмми» за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи (1984 год). Неоднократно приезжал с концертами в Москву. Последний раз он выступал в российской столице в апреле 2014 года на сцене Crocus City Hall.
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В США в возрасте 90 лет ушел из жизни легендарный музыкант, легенда рок-н-ролла Чак Берри.
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