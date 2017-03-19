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бронежилет российской экипировки "Ратник" расстреляли бронебойными пулями
Журналисты телеканала «Звезда»
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Огонь велся с дистанции всего 10 метров бронебойными пулями из снайперской винтовки СВД и автомата АК-103. Ни одна из них не смогла пробить бронепанель. В штурмовой комплектации вес защиты «Ратника» составляет 15 кг. Броня защищает грудь, спину и бока от пуль, а также пах и плечи от осколков.
Керамико-композитные пластины обеспечивают высокий уровень защиты, но если они не справятся, то пулю могут задержать специальные экраны, изготовленные из баллистической ткани — русар (24 слоя арамидного материала).
Бронежилет ратника снабжен специальным климатико-амортизационным подпором, который смягчает и распределяет кинетическую энергию пули по всему телу человека. Это снижает риск контузии и травм.
По утверждению производителя, пулю патрона .338 Lapua Magnum, которые применяются в снайперских винтовках западных армий — AW, Sako и TRG — бронежилет «Ратника»
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Огонь велся с дистанции всего 10 метров бронебойными пулями из снайперской винтовки СВД и автомата АК-103.
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