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бронежилет российской экипировки "Ратник" расстреляли бронебойными пулями

20.03.2017 16:00 — Разное | Tut.by  
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Журналисты телеканала «Звезда» проверили на прочность керамико-композитную пластину бронежилета, входящего в состав российского «комплекта солдата будущего» «Ратник».

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Огонь велся с дистанции всего 10 метров бронебойными пулями из снайперской винтовки СВД и автомата АК-103. Ни одна из них не смогла пробить бронепанель. В штурмовой комплектации вес защиты «Ратника» составляет 15 кг. Броня защищает грудь, спину и бока от пуль, а также пах и плечи от осколков.

Керамико-композитные пластины обеспечивают высокий уровень защиты, но если они не справятся, то пулю могут задержать специальные экраны, изготовленные из баллистической ткани — русар (24 слоя арамидного материала).

Бронежилет ратника снабжен специальным климатико-амортизационным подпором, который смягчает и распределяет кинетическую энергию пули по всему телу человека. Это снижает риск контузии и травм.

По утверждению производителя, пулю патрона .338 Lapua Magnum, которые применяются в снайперских винтовках западных армий — AW, Sako и TRG — бронежилет «Ратника» удержит только с 300 м.

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Огонь велся с дистанции всего 10 метров бронебойными пулями из снайперской винтовки СВД и автомата АК-103.

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