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В Могилеве маршрутчик попал под колеса собственного автомобиля: мужчина получил тяжелые травмы
Водитель маршрутки попал под колеса своего автомобиля. Авария произошла на одной из автозаправок в Могилеве. Об этом
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После заправки на АЗС водитель микроавтобуса не смог завести машину, открыл капот и начал устранять неисправность. В какой-то момент микроавтобус покатился и переехал мужчину.
В результате происшествия водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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После заправки на АЗС водитель микроавтобуса не смог завести машину, открыл капот и начал устранять неисправность. В какой-то момент микроавтобус покатился и...
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