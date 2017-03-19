Водитель маршрутки попал под колеса своего автомобиля. Авария произошла на одной из автозаправок в Могилеве. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 4».

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После заправки на АЗС водитель микроавтобуса не смог завести машину, открыл капот и начал устранять неисправность. В какой-то момент микроавтобус покатился и переехал мужчину.

В результате происшествия водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы и был госпитализирован.