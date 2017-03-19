



Когда принималось решение о атомной станции, экспорт электроэнергии в качестве основной цели не рассматривался, заявили в Министерстве энергетики.

Электроэнергия Белорусской АЭС в полном объеме будет использоваться внутри страны, заявил замминистра энергетики Вадим Закревский.

Когда принималось решение о возведении в Островце атомной электростанции, экспорт электроэнергии в качестве основной цели не рассматривался. "Электроэнергия, произведенная на Белорусской АЭС, предназначена для внутреннего потребления, она в полном объеме будет использоваться внутри страны. АЭС в Островце строится для того, чтобы укрепить энергетическую безопасность и в целом повысить конкурентоспособность нашей экономики", - отметил Вадим Закревский.

По его словам, собственными топливно-энергетическими ресурсами страна в достаточном количестве не располагает. Развивать атомную энергетику в Беларуси необходимо в первую очередь для снижения себестоимости производства электроэнергии, а также диверсификации используемых для этого видов топлива.

По заявлениям, звучавшим ранее, Беларусь планировала экспортировать излишки электроэнергии в Польшу и страны Балтии уже после сдачи первой очереди АЭС в 2018 году. Такие предложения поступали Польше и Литве, однако эти страны отказываются использовать белорусскую энергию.