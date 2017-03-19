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Всю электроэнергию с БелАЭС планируется продать на внутреннем рынке
20.03.2017 17:44 — Разное | Ежедневник
Когда принималось решение о атомной станции, экспорт электроэнергии в качестве основной цели не рассматривался, заявили в Министерстве энергетики.
Электроэнергия Белорусской АЭС в полном объеме будет использоваться внутри страны, заявил замминистра энергетики Вадим Закревский.
Когда принималось решение о возведении в Островце атомной электростанции, экспорт электроэнергии в качестве основной цели не рассматривался. "Электроэнергия, произведенная на Белорусской АЭС, предназначена для внутреннего потребления, она в полном объеме будет использоваться внутри страны. АЭС в Островце строится для того, чтобы укрепить энергетическую безопасность и в целом повысить конкурентоспособность нашей экономики", - отметил Вадим Закревский.
По его словам, собственными топливно-энергетическими ресурсами страна в достаточном количестве не располагает. Развивать атомную энергетику в Беларуси необходимо в первую очередь для снижения себестоимости производства электроэнергии, а также диверсификации используемых для этого видов топлива.
По заявлениям, звучавшим ранее, Беларусь планировала экспортировать излишки электроэнергии в Польшу и страны Балтии уже после сдачи первой очереди АЭС в 2018 году. Такие предложения поступали Польше и Литве, однако эти страны отказываются использовать белорусскую энергию.
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Когда принималось решение о атомной станции, экспорт электроэнергии в качестве основной цели не рассматривался, заявили в Министерстве энергетики.
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