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В Гомеле Dodge Challenger на большой скорости врезался в столб: водитель в реанимации
ДТП произошло 20 марта, около 15.10, на автодороге «Восточный обход». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
— По предварительной информации, водитель Dodge Challenger, двигаясь по автодороге «Восточный обход» со стороны улицы Головацкого в направлении улицы Хатаевича, из-за неправильно выбранной скорости движения не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с осветительной опорой, — сообщили в ГАИ.
В результате ДТП 23-летний водитель получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.
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ДТП произошло примерно в 15.10 на автодороге "Восточный обход". Водитель не справился с управлением, снес ограждение, вылетел на встречку и врезался в столб.
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