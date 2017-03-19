ДТП произошло 20 марта, около 15.10, на автодороге «Восточный обход». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





— По предварительной информации, водитель Dodge Challenger, двигаясь по автодороге «Восточный обход» со стороны улицы Головацкого в направлении улицы Хатаевича, из-за неправильно выбранной скорости движения не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с осветительной опорой, — сообщили в ГАИ.

В результате ДТП 23-летний водитель получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.







