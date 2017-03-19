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В 101-летнем возрасте в США умер миллиардер Дэвид Рокфеллер
20.03.2017 18:31 — Разное | Ежедневник
фото Ассошийэтед Пресс
Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года.
Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк), передает РИА "
Дэвид Рокфеллер – внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества.
Он родился в Нью-Йорке 12 июня 1915 года, окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук, защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. Во время Второй мировой войны работал на военную разведку в Северной Африке и Франции, начав рядовым и дослужившись до капитана. После войны, в 1946 году, начал карьеру в Chase Manhattan Bank, а в 1961 году стал его президентом. Двадцать лет спустя, в 1981 году, ушел в отставку из-за достижения предельно допустимого уставом банка возраста для этой должности.
В рейтинге, опубликованном Forbes в понедельник, Рокфеллер занял 581-е место вместе с еще несколькими миллиардерами, чье состояние также оценивается в 3,3 миллиарда долларов. По данным Forbes, он был самым старым миллиардером в мире.
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Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года.
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