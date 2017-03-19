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В работе банкоматов и инфокиосков Белагропромбанка с 23 марта по 4 апреля возможны перебои
Белагробанк
В течение этого времени возможны перебои в работе 55 банкоматов и инфокиосков. С их полным списком можно ознакомиться на сайте банка.
К примеру, в Минске перебои в работе банкоматов и инфокиосков возможны с 23 по 24 марта (здание банка на Победителей 91, в РУП "Минск-Кристалл" по Октябрьской,5, в здание Первой минской городской нотариальной конторы по Красной,5, в ТРЦ "Арена-сити"), а также с 28 по 29 марта в здании агрокомбината "Ждановичи" (ул. Вышилевского, 2).
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Перебои в работе банкоматов и инфокиосков Белагропромбанка в Минске и Минской области могут произойти из-за работ по реорганизации сети банка.
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