Белагробанк сообщил о возможных сбоях в работе своих банкоматов и инфокиосков в Минской области и частично в Минске. Перебои могут произойти в промежутке с 23 марта по 4 апреля из-за работ по реорганизации сети банка.

В течение этого времени возможны перебои в работе 55 банкоматов и инфокиосков. С их полным списком можно ознакомиться на сайте банка.

К примеру, в Минске перебои в работе банкоматов и инфокиосков возможны с 23 по 24 марта (здание банка на Победителей 91, в РУП "Минск-Кристалл" по Октябрьской,5, в здание Первой минской городской нотариальной конторы по Красной,5, в ТРЦ "Арена-сити"), а также с 28 по 29 марта в здании агрокомбината "Ждановичи" (ул. Вышилевского, 2).