﻿ В работе банкоматов и инфокиосков Белагропромбанка с 23 марта по 4 апреля возможны перебои. 21.by
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В работе банкоматов и инфокиосков Белагропромбанка с 23 марта по 4 апреля возможны перебои

20.03.2017 19:16 — Разное | Tut.by  
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Белагробанк сообщил о возможных сбоях в работе своих банкоматов и инфокиосков в Минской области и частично в Минске. Перебои могут произойти в промежутке с 23 марта по 4 апреля из-за работ по реорганизации сети банка.

В течение этого времени возможны перебои в работе 55 банкоматов и инфокиосков. С их полным списком можно ознакомиться на сайте банка.

К примеру, в Минске перебои в работе банкоматов и инфокиосков возможны с 23 по 24 марта (здание банка на Победителей 91, в РУП "Минск-Кристалл" по Октябрьской,5, в здание Первой минской городской нотариальной конторы по Красной,5, в ТРЦ "Арена-сити"), а также с 28 по 29 марта в здании агрокомбината "Ждановичи" (ул. Вышилевского, 2).

 
Теги: Минск
 
 
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Перебои в работе банкоматов и инфокиосков Белагропромбанка в Минске и Минской области могут произойти из-за работ по реорганизации сети банка.

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