



Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон второй год подряд остается самым богатым россиянином, следует из глобального рейтинга миллиардеров Forbes.

Полный список опубликован на сайте издания.

По информации журнала, состояние Михельсона по сравнению с прошлым годом увеличилось на четыре миллиарда долларов, достигнув 18,4 миллиарда. В результате бизнесмен занял 46-е место в мировом рейтинге, пишет РИА " Новости ".

На втором месте в списке самых богатых россиян оказался председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов (51-е место в глобальном рейтинге). Тройку замыкает совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чей капитал оценивается в 16,1 миллиарда (57-е место в глобальном рейтинге).

В прошлом году вторую и третью позицию занимали основатель USM Holdings Алишер Усманов и совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман. В рейтинге 2017 года они переместились на пятую и седьмую строчку соответственно.

Шестое место занял глава "Лукойла" Вагит Алекперов, восьмое — основной акционер "Норникеля" Владимир Потанин, девятое — главный акционер угольной компании СУЭК и химического концерна "Еврохим" Андрей Мельниченко. Замкнул десятку председатель совета директоров группы компаний "Ренова" и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

Среди новичков в списке основной акционер холдинга "Новапорт" Роман Троценко (1290-е место в глобальном рейтинге), ключевой акционер группы ПИК Сергей Гордеев (1290-е место в глобальном рейтинге), а также владелец сети Azimut Hotels и отеля "Метрополь" Александр Клячин (1567-е место в глобальном рейтинге).

Всего в списке Россию представляют 96 миллиардеров — на 12 человек больше, чем годом ранее. Их совокупное состояние насчитывает 772,6 миллиарда долларов.