Игорь Грищук и баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает официальный сайт «драконов». Главным тренером мужской команды «Драконов» станет Александр Крутиков, возглавляющий также национальную сборную страны.

Игорь Грищук пришел в «Цмокі» в ноябре 2014-го года. Под руководством специалиста «драконы» одержали 20 побед в Единой лиге ВТБ и 20 — в Кубке ФИБА и Еврочеллендже. При Грищуке «Цмокі» дважды становились чемпионами Беларуси и трижды выигрывали кубок страны.



Игорь Грищук. Фото: bc-tsmoki.by

До конца сезона главным тренером мужской команды «Цмокаў» станет Александр Крутиков. Отметим, что специалист стал главным тренером мужской сборной Беларуси в декабре 2015-го года.



Александр Крутиков. Фото: bc-tsmoki.by

— Сезон можно оценивать неоднозначно. Тяжелая кадровая ситуация, в турнирной таблице Единой лиги ВТБ дела также идут не лучшим образом. Я считаю, что в оставшихся матчах чемпионата можно добиться как минимум трех побед. Мы будем более агрессивно играть в защите. Думаю, нам удастся повысить уровень командных взаимодействий и посражаться в каждом из оставшихся матчей, — предположил Александр Крутиков.

Отметим, что в последнее время «Цмокi» расстались с тремя лидерами — центровой Джордже Гагич перешел в турецкий «Истанбул», разыгрывающий Дрю Джойс перебрался в мюнхенскую «Баварию», а форвард Неманья Милошевич продолжит карьеру во французской команде «Антант Орлеан».

«Цмокі» потерпели 11 поражений в 12 последних матчах Единой лиги ВТБ

— Мы пошли на этот шаг ради тех талантливых и перспективных игроков, которые растут в нашей школе. Вся наша работа сейчас будет сконцентрирована на адаптации системы клуба под развитие молодых белорусских баскетболистов, — отметил генеральный директор «Цмокі-Мінск» Юрий Шакола.

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» выразил благодарность Игорю Грищуку за проделанную работу и желает ему успехов в его тренерской карьере.