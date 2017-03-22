Пользователи Сети обнаружили самое раздражающее видео в истории интернета. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте MyNig, передает Lenta. ru .



Изображение: Palabra Mijo / twitter.com

Автор намеренно криво нарезает помидор и торт, кусок которого падает с лопатки, пытается оторвать кусок скотча, провести ровные линии с помощью линейки, тасовать карты и нарисовать ровный круг, но у него ничего не получается.

Видео за один день набрало более двух тысяч лайков и двух тысяч репостов. «Мне пришлось выпить лекарство после просмотра», — пожаловался один из зрителей.

Пользователи Twitter назвали ролик самым раздражающим видео в истории интернета. «Оно одновременно заставляет меня смеяться и раздражаться», — заметил юзер с ником Normc64.

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