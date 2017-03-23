Правозащитные организации потребовали прекратить нагнетании истерии и атмосферы страха в белорусском обществе и обеспечить в стране соблюдение прав человека.

Представители белорусских правозащитных организаций обратились к властям с заявлением, в котором констатируют ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, несмотря на то, что по Конституции высшая цель государства - обеспечение прав и свобод граждан, кроме того, гражданам гарантировано право на свободу мирных собраний и выражение своего мнения. Несмотря на этом, в последние недели в стране наблюдается рост репрессий в отношении людей, принимавших участие в мирных митингах в разных городах.

«Массовые репрессии при содействии властей сопровождаются пропагандистской кампанией в государственных СМИ, направленной на нагнетание истерии и атмосферы страха в целях запугивания общества. Это дает нам основания оценивать характер преследования как политически мотивированный», - отмечается в документе.

Правозащитники требуют прекратить нагнетание истерии и освободить всех лиц, подвергнутых задержаниям за мирные акции протеста, обеспечения права граждан на мирный протест. Заявление опубликовано от имени ПЦ «Вясна», ПУ «Центр правовой трансформации», Комитета защиты репрессированных «Солидарность», Белорусского Дома прав человека им. Б.Звозскова, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», ОО «Белорусская ассоциация журналистов», ПУ «Белорусский документационный центр».

Напомним, что ранее открытое письмо с требованием прекратить репрессии написали Лукашенко 48 правозащитных организаций из 24 стран мира, освободить задержанных призвал министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.

Число задержанных по всей Беларуси превысило 300 человек, к 100 применен административный арест.