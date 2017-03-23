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25 марта главные улицы Минска погрузятся по тьму

24.03.2017 17:16 — Разное | БДГ  
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Вечером выключат свет на главных улицах белорусской столицы

25 марта в Минске с 20.30 до 21.30 погаснет подсветка проспектов Независимости, Победителей, Партизанского, на улице Притыцкого, зданий Национальной библиотеки, некоторых университетов и торговых центров, башен "Ворота Минска" и др. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минприроды и охраны окружающей среды. Таким образом столица примет участие в экологической акции «Час Земли».

“Час Земли» — символическая акция бережного отношения к природе, проводится во многих странах мира в последнюю субботу марта, организатором выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году стало самой массовой акцией в истории человечества: по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты. 

Напомним, ряд белорусских политических партий и протестных движений заявил о намерениях провести политическое шествие также 25 марта. Однако массовое выключение уличной подсветки в тот же день - совпадение.

 
Теги: Минск
 
 
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