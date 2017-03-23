«Ни в коем случае нельзя сокращать и увольнять людей без согласования с местными органами власти», — заявил на этой неделе Александр Лукашенко. По его словам, это нужно для трудоустройства высвобождаемых работников. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, как в регионах выполняют поручение президента.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Все должно быть в пределах разумного»

— Распоряжения, что нужно согласовывать увольнение и прием на работу каждого сотрудника, нет, — говорит заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома Александр Семионов. — Если увольняется один работник, к примеру, по семейным обстоятельствам, куда-то переезжает, то согласовывать не нужно, не будешь же из-за каждого бегать. Но если будут массовые увольнения в связи с оптимизацией, то было указание, что это должно делаться только с согласования с местными исполнительными органами.

При этом сообщать местным властям о массовых увольнениях и приеме на работу нужно только госпредприятиям, уточняет Александр Семионов.

— Все должно быть в пределах разумного. А как можно частников обязать согласовывать увольнение? Влиять на частные предприятия можно только методом убеждения. А поставить вопрос так, что только по согласованию, — это не совсем будет соответствовать действующему законодательству, — отмечает Александр Семионов.

По его мнению, в районах проще отслеживать увольнения, чем в крупных городах.

— Если поступило заявление от работника на увольнение по тем же семейным причинам, а его должны уволить в течение месяца, то нет никакой сложности, думаю, чтобы наниматели по телефону или письменно проинформировали управление занятости населения райисполкома. Ситуация на рынке труда сложная, много людей, которых нужно трудоустраивать, поэтому местные органы регулируют ситуацию, — говорит Александр Семионов. — А в таком крупном городе как Гомель, к примеру, в январе приняли на работу 2018 человек, а уволили 2301 человека. Как в городе согласовать увольнение и прием на работу этих 4,3 тысячи человек? Для этого нужно людей отвлекать — и со стороны предприятия, и со стороны исполкома.

В Витебском облисполкоме подтверждают, что согласовывать увольнение и прием на работу нужно не всем предприятиям.

— Сейчас существует такая система работы, что в случае массового сокращения, реорганизации, ликвидации предприятия предпочтительно коммунальной собственности, а также с долей государственной собственности руководитель согласовывает увольнения с местными властями. А если это частная форма собственности, то там должно работать достаточно большое количество человек, — больше 100, чтобы потребовалось согласование. Естественно, что в работу частных предприятий, на которых немного людей, местные органы власти не будут вмешиваться, — уточняет заместитель председателя комитета — начальник управления занятости населения Ирина Матвеева.

По ее словам, «это не первый раз подобное поручение дается президентом».

— Ничего нового нет, все в рабочем режиме делается. Просто глава государства еще раз сделал акцент на том, чтобы не проводили бездумную оптимизацию, бездумно не увольняли людей, а находили им работу. Если закрывается какое-то предприятие, то надо находить возможность переместить людей на другое место, — отметила Ирина Матвеева. — Органы местной власти работают с нанимателями, чтобы уволенные работники не выходили на рынок труда, им до этого предлагают новые рабочие места. К примеру, на предприятии КИМ был размещен пункт службы занятости горисполкома, где людям рассказывали о вариантах трудоустройства, переобучения. Некоторые еще до увольнения находили рабочие места.

«Это касается предприятий всех форм собственности»

А вот в Брестской области как государственным предприятиям, так и частным нужно согласовывать с местными властями увольнения и прием на работу, уточнил председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома Геннадий Скробот. При этом неважно, сколько человек предприятие намерено уволить.

— Президент сказал, что никто не должен быть уволен, а если уволен, то тут же трудоустроен. И согласование идет через горисполком, то бишь если теоретически директор предприятия (неважно какой формы собственности) захочет уволить или сократить этих людей, то он должен с исполкомом продумать, куда их трудоустроить, прежде чем увольнять. И пока не будет решен этот вопрос, человек должен работать на этом предприятии. Это касается предприятий всех форм собственности — как частной, так и нечастной, если вы слышали президента. Согласование нужно, чтобы человек не остался на улице, — уточнил Геннадий Скробот. — Нормативной базы насчет этого нету, но на контроль это взято, и ни одно частное предприятие пока у нас не заявляло, что собирается сейчас закрываться и выгонять людей.

Как отреагировали предприятия на поручение президента

На предприятиях сейчас ожидают указаний касательно поручения президента. К примеру, на МТЗ сообщили, что «не меняли пока правила увольнения и приема работников».

— Наша кадровая служба сейчас ожидает новые нормативные документы и оперативно перестроит свою работу в случае изменения законодательной базы. Все предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГ» по-прежнему готовы работать в этой сфере с местными органами власти — управлениями занятости и отделами трудоустройства, — уточнил специалист по связям с общественностью этого предприятия Павел Тухто. — Мы отмечаем весьма низкую текучесть кадров. С начала года этот показатель составляет всего 0,3% в месяц. Если сравнивать цифры в динамике, нам удалось за последние три года снизить «текучку» в три раза. С 1 января на МТЗ повышены зарплаты на 15%.

В Минтруда сообщили, что «на сегодня есть установленное законодательство, предприятия работают в соответствии с ним».