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Королевские семьи мира: от Елизаветы II до Акихито
25.03.2017 09:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Самые знаменитые королевские дома мира — это монархии Великобритании, Бельгии, Испании, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, Монако, Люксембурга, Иордании и Японии.
Смотрите в фотоленте Sputnik кто они — монаршие особы Европы и Азии.
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