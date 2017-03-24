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Королевские семьи мира: от Елизаветы II до Акихито

25.03.2017 09:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Самые знаменитые королевские дома мира — это монархии Великобритании, Бельгии, Испании, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, Монако, Люксембурга, Иордании и Японии.

Смотрите в фотоленте Sputnik кто они — монаршие особы Европы и Азии.

 
 
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Члены королевской семьи Великобритании, одного из самых старых королевств мира, - медийные персоны, за жизнью которых следит весь мир. Однако есть и другие правящие...

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