МИНСК, 25 мар – Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в субботу 25 марта, ожидается, что на большей части территории страны пройдут осадки, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики обещали, что плохая погода будет как минимум до понедельника 27 марта, затем в Беларусь начнет поступать теплый воздух из Польши.

"В субботу будет облачно с прояснениями, на большей части территории Беларуси пройдут осадки – мокрый снег и дождь", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет переменных направлений, умеренный, а в северо-западных регионах страны – порывистый.

По информации Гидромета, максимальная температура воздуха днем в стране составит от +2°C по северо-востоку Беларуси до +9°C по юго-западу.

В Минске также пройдет мокрый снег с дождем, а термометры покажут от +3 до +5°C.