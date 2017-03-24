﻿ Синоптики: в субботу 25 марта ожидается мокрый снег и до +9°C. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Синоптики: в субботу 25 марта ожидается мокрый снег и до +9°C

25.03.2017 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в субботу 25 марта, ожидается, что на большей части территории страны пройдут осадки, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики: в субботу 25 марта ожидается мокрый снег и до +9°C
© REUTERS Jonathan Ernst
Гидромет: на выходных – холодно, теплеть начнет в понедельник 27 марта

Ранее синоптики обещали, что плохая погода будет как минимум до понедельника 27 марта, затем в Беларусь начнет поступать теплый воздух из Польши.

"В субботу будет облачно с прояснениями, на большей части территории Беларуси пройдут осадки – мокрый снег и дождь", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет переменных направлений, умеренный, а в северо-западных регионах страны – порывистый.

По информации Гидромета, максимальная температура воздуха днем в стране составит от +2°C по северо-востоку Беларуси до +9°C по юго-западу.

В Минске также пройдет мокрый снег с дождем, а термометры покажут от +3 до +5°C.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плохая погода будет как минимум до понедельника 27 марта, затем в Беларусь начнет поступать теплый воздух из Польши.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Немецкий госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 млрд евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика