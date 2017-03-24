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Режиссер-постановщик: спустя год после премьеры "Опиум" снова в Минске
25.03.2017 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Премьера спектакля "Опиум" по пьесе белорусского драматурга Виталия Королева состоялась в апреле прошлого года. По планам авторов, спектакль создавался как альтернативный взгляд на возможности современного театра.
О том, каким был год для постановки и ее создателей, и почему современная драматургия тяготеет к сложным социальным и болезненным темам, на радио Sputnik Беларусь рассказал режиссер-постановщик спектакля Александр Марченко.
"Есть наметившаяся тенденция, когда театр становится все более элитарным искусством, нежели просто заведение для развлечения. Но все-таки это тенденция, а не закономерность. Тут есть некие законы жанра, потому что драматургия — это специфический вид литературы, и она призвана отображать, фиксировать реальность", — рассказал режиссер о современных театральных тенденциях.
Спектакль "Опиум" может стать для зрителей болезненным опытом — в нем совершенно нет гламура, но есть целый букет социальных проблем, близкий и понятный аудитории, и даже ненормативная лексика.
"Времена сложные, какие-то катаклизмы, технический прогресс, политические и экономические неурядицы, и все равно жизнь человеческого духа продолжается. Но драматург фиксирует, как же все-таки человеческая душа в этих сложных обстоятельствах вынуждена выживать. Именно поэтому зрителю важно увидеть этот опыт, потому как это дает возможность рефлексировать на эти темы", — рассказал Марченко.
Кроме того, режиссер объяснил свою точку зрения, почему в белорусских театрах ощущается нехватка современных качественных комедий, и напомнил о том, что до 1 мая продолжается приём заявок на VI Международную драматургическую лабораторию.
"У нас всегда ровное количество режиссеров и драматургов, в процессе разговора в первый день лаборатории рождаются творческие тандемы, и на ту тему, которую считают обоюдно важной, эти тандемы пишут текст. Затем мы делаем сценические чтения. И впоследствии они становятся спектаклями, если привлекут к себе внимание режиссеров театров", — рассказал Марченко.
Беседу с режиссером-постановщиком спектакля "Опиум" Александром Марченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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