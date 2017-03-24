Белорусская оппозиция ежегодно отмечает 25 марта День воли, приуроченный к 99-й годовщине основания Белорусской народной республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.

Организаторы Дня воли и Мингорисполком не смогли договориться о месте и времени проведения акции. Накануне стало известно о задержаниях оппозиционных активистов за участие и организацию маршей протеста, которые с 17 февраля были проведены в Минске и регионах. Кроме того, Комитет госбезопасности заявил о возможных провокациях в этот день и возбудил уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят еще 26 человек.

Смотрите в фотоленте Sputnik, что как работали сотрудники правоохранительных органов в центре Минска 25 марта.