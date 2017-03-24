﻿ День воли-2017: снег и силы правопорядка на улицах Минска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

День воли-2017: снег и силы правопорядка на улицах Минска

25.03.2017 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская оппозиция ежегодно отмечает 25 марта День воли, приуроченный к 99-й годовщине основания Белорусской народной республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать. 

Организаторы Дня воли и Мингорисполком не смогли договориться о месте и времени проведения акции. Накануне стало известно о задержаниях оппозиционных активистов за участие и организацию маршей протеста, которые с 17 февраля были проведены в Минске и регионах. Кроме того, Комитет госбезопасности заявил о возможных провокациях в этот день и возбудил уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят еще 26 человек.

Смотрите в фотоленте Sputnik, что как работали сотрудники правоохранительных органов в центре Минска 25 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская оппозиция проводит традиционные уличные акции по случаю "Дня воли" в нескольких городах страны, городские власти шествие в Минске не санкционировали.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Поклонный крест установили в мемориальном комплексе "Хатынь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика