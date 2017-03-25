Компания Blizzard анонсировала возвращение легенды: StarCraft Remastered. Это глобальная переработка оригинальной игры и дополнения Brood War с учетом изменившихся за 19 лет компьютеров.

Сообщается, что изменения коснутся только внешнего оформления. Новая версия поддерживает разрешение до 4К, а внутриигровые ролики переделаны под разрешение Full HD (оригинальная игра работала в разрешении 640×480пикселей).

Сравните, как было и как стало:









При этом игровой процесс и игровой баланс останутся без каких-либо изменений. Более того, со StarCraft Remastered будут совместимы записи от оригинальной игры.

Еще одна дань современности: поддержка игрой нового клиента Battle.net (Blizzard App). Игроки смогут воспользоваться полной функциональностью современной версии сервиса: чат, расширенный рейтинг, организация стриминга, облачное сохранение и другое.

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Кроме того, Blizzard выпустит обновление 1.18 для оригинальной игры, которое добавит совместимость с современными компьютерами и версиями Windows, а сам оригинальный (старый) StarCraft при этом станет абсолютно бесплатным.

Выход StarCraft Remastered на Windows и Mac ожидается в начале лета, стоимость пока не анонсирована.

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