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Легенда возвращается: обновленный StarCraft выйдет этим летом
Компания Blizzard
Сообщается, что изменения коснутся только внешнего оформления. Новая версия поддерживает разрешение до 4К, а внутриигровые ролики переделаны под разрешение Full HD (оригинальная игра работала в разрешении 640×480пикселей).
Сравните, как было и как стало:
Еще одна дань современности: поддержка игрой нового клиента Battle.net (Blizzard App). Игроки смогут воспользоваться полной функциональностью современной версии сервиса: чат, расширенный рейтинг, организация стриминга, облачное сохранение и другое.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Кроме того, Blizzard выпустит обновление 1.18 для оригинальной игры, которое добавит совместимость с современными компьютерами и версиями Windows, а сам оригинальный (старый) StarCraft при этом станет абсолютно бесплатным.
Выход StarCraft Remastered на Windows и Mac ожидается в начале лета, стоимость пока не анонсирована.
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Новая версия поддерживает разрешение до 4К, а внутриигровые ролики переделаны под разрешение Full HD.
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