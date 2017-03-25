﻿ Легенда возвращается: обновленный StarCraft выйдет этим летом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Легенда возвращается: обновленный StarCraft выйдет этим летом

26.03.2017 18:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Blizzard анонсировала возвращение легенды: StarCraft Remastered. Это глобальная переработка оригинальной игры и дополнения Brood War с учетом изменившихся за 19 лет компьютеров.

Сообщается, что изменения коснутся только внешнего оформления. Новая версия поддерживает разрешение до 4К, а внутриигровые ролики переделаны под разрешение Full HD (оригинальная игра работала в разрешении 640×480пикселей).

Сравните, как было и как стало:





При этом игровой процесс и игровой баланс останутся без каких-либо изменений. Более того, со StarCraft Remastered будут совместимы записи от оригинальной игры.

Еще одна дань современности: поддержка игрой нового клиента Battle.net (Blizzard App). Игроки смогут воспользоваться полной функциональностью современной версии сервиса: чат, расширенный рейтинг, организация стриминга, облачное сохранение и другое.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Кроме того, Blizzard выпустит обновление 1.18 для оригинальной игры, которое добавит совместимость с современными компьютерами и версиями Windows, а сам оригинальный (старый) StarCraft при этом станет абсолютно бесплатным.

Выход StarCraft Remastered на Windows и Mac ожидается в начале лета, стоимость пока не анонсирована.

Читайте также:

Как играть в GTA V на старом ноутбуке 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая версия поддерживает разрешение до 4К, а внутриигровые ролики переделаны под разрешение Full HD.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СКА и "Магнитка" одержали по 2 победы на старте финалов конференций в Кубке Гагарина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика