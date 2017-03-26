С 28 марта по 27 апреля в концертном зале Софийского собора пройдет юбилейный ХХХ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки . В этом году фестиваль посвящен 1155-летию Полоцка.





В рамках фестиваля вновь пройдет открытый областной детский фортепианный конкурс «И. С. Бах и XXI век», который вызвал большой общественный резонанс, предоставил уникальную возможность для талантливых детей и подростков демонстрировать свое мастерство на знаменитой сцене Софийского собора. В нынешнем II конкурсе примет участие 41 юный пианист из 8 городов Беларуси: Полоцка, Новополоцка, Шумилино, Бешенковичей, Витебска, Жодино, Новолукомля, Могилева, а уровень выступления оценит компетентное жюри во главе с профессором Веймарской академии музыки им. Ф. Листа Герлиндей Отто (Германия). Конкурс пройдет 28−30 марта.

Откроет юбилейный фестиваль ведущий музыкальный коллектив страны Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под руководством лауреата Государственной премии Беларуси, заслуженного деятеля искусств России, народного артиста Беларуси Александра Анисимова. В концерте 4 апреля прозвучит музыка П. Чайковского и С. Рахманинова. Лучшие солисты мира выступали в сопровождении оркестра, и поэтому особенно приятно, что в качестве солиста нынешнего фестиваля с оркестром выступит полочанин, лауреат международных конкурсов, пианист Арсений Садыков.



7 апреля в Полоцке Auner-Quartett познакомит слушателей с музыкой австрийских композиторов разных эпох. Состав коллектива международный, но Вена объединила их и стала второй родиной. Венская классическая манера звукоизвлечения и высокий уровень исполнения принесли популярность квартету. Auner-Quartett с успехом выступает по всему миру.

«Душа на кончике смычка» — замечательный подарок любителям камерной музыки. 11 апреля музыканты Марк Дробинский и Алексей Петров впервые выступят на сцене Софийского собора. Марка Дробинского, ученика Мстислава Ростроповича, называют мэтром виолончели, мастером высокого полета, русским романтиком, гением. Играет маэстро на уникальном инструменте XVIII в. итальянского мастера Тесторе. Алексей Петров, один из ярких представителей белорусской фортепианной школы покоряет лучшие залы мира, участвует в международных фестивалях, конкурсах, проектах с легендарными исполнителями ХХ в.





20 апреля ансамбль «Вивальди» Белорусского союза музыкальных деятелей, хор Белорусской государственной академии музыки, солисты Национального академического Большого театра Республики Беларусь Татьяна Гаврилова (сопрано) и Наталья Акинина (меццо-сопрано) исполнят музыку эпохи барокко: А. Вивальди «Времена года» и Дж. Перголези Stabat Mater. Партия органа — Ксения Погорелая.

2017 год в Беларуси объявлен Годом итальянской культуры. 23 апреля в концертном зале Софийского собора итальянский органист и композитор Эудженио Фаджиани представит белорусской публике мировую премьеру своего сочинения — Концерт для органа и камерного оркестра C-dur. Честь впервые исполнить произведение выпала камерному оркестру «Европа-Центр», которым руководит Раиль Садыков. А за органом будет сам автор — Эудженио Фаджиани.





Завершится фестиваль 27 апреля концертом, посвященным 500-летию Реформации. При содействии Института имени Гете в Полоцке выступит ансамбль старинной музыки The Playfords из Германии, который исполнит музыку эпохи Возрождения на исторических инструментах.

Билеты можно приобрести на AFISHA.TUT.BY.

Когда: с 28 марта по 27 апреля. Информация по телефонам: +375 (214) 42−51−34, 42−17−51, +375 (29) 186−05−40.

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