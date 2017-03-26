В Китае обнаружено захоронение, в котором находились мумии двух людей. Возраст останков оценивается в 500 лет. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Могила с мумиями мужчины и женщины была найдена в округе Чжоукоу в китайской провинции Хэнань командой строителей, которые устанавливали водопровод. Ученые считают, что в гробнице были похоронены внук чиновника Гу Цзо, служившего при династии Мин, и его жена. Исследователи отмечают, что одежда на мумиях хорошо сохранилась, и на ткани можно различить золотистый узор.



Фото: scmp.com

Ученые также обнаружили надгробный камень, а также два хрустальных гроба. Сообщается, что некоторые другие находки были украдены местными жителями, однако местные чиновники опровергают это, утверждая, что в гробнице не было ценностей, представлявших интерес для воров.

Специалисты пока не могут сказать, какой ущерб был нанесен захоронению строительными работами. В настоящий момент могила круглосуточно охраняется.

Династия Мин правила Китаем с 1368 года по 1644 год. Она была свергнута в ходе Крестьянской войны, которая началась из-за голода в провинции Шэньси.

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