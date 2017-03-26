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Побяржин: Статкевич не задерживался и в СИЗО КГБ не водворялся

27.03.2017 16:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вся информация, появившаяся в отдельных СМИ о том, что Николая Статкевича задержали и водворили в изолятор, не соответствует действительности, сообщил на радио Sputnik Беларусь официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

Побяржин: Статкевич не задерживался и в СИЗО КГБ не водворялся
© Sputnik / Виктор Толочко
Близкие Статкевича утверждают, что политик находился в "американке"

"Николай Статкевич органами государственной безопасности не задерживался и в СИЗО КГБ не водворялся. Как он себя чувствует, наверное, лучше спросить у него", — сказал Побяржин.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Статкевич пропал перед проведением в столице не санкционированной властями акции, посвященной Дню Воли, на которую он призывал прийти граждан. Нашелся политик утром в понедельник 27 марта. Сначала о том, что он на свободе, сообщила супруга оппозиционера Марина Адамович, затем политик дал интервью ряду СМИ.

По словам Статкевича, с вечера 23 марта он якобы был в СИЗО КГБ в Минске, куда его доставили из квартиры жены соратника по партии, и находился в камере номер 16. Он также рассказал, что опасался перевода из СИЗО КГБ в колонию в Могилев, где ранее отбывал наказание.

Комментарий официального представителя КГБ Республики Беларусь Дмитрия Побяржина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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