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Семь человек, в том числе Константина Рокоссовского, лишили звания почетного гражданина польского города Щецин.

Как сообщает Газета Выборча , щецинские депутаты лишили этого звания "семерых коммунистических активистов и советских командиров".

Кроме Рокоссовского в список попали Болеслав Берут, Никита Хрущев, Владислав Гомулка, Павел Батов, Владимир Джанджгава и Эдвард Осубка-Моравский.

Постановление подготовил клуб депутатов правящей партии "Право и справедливость". Также документ поддержали члены оппозиционной "Гражданской платформы".

В пояснительной записке говорится, что звания почетных граждан вышеупомянутым людям в период между 1945 и 1989 годами присваивались "под давлением обстоятельств и политической атмосферы", пишет РИА Новости.

Константин Рокоссовский — советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза.

В октябре 1949 года, по просьбе правительства Польской Народной Республики и с разрешения советского правительства, Рокоссовского назначили министром Национальной обороны и заместителем председателя Совета министров ПНР. В 1950–1956 годах он входил в Политбюро Польской объединенной рабочей партии, был депутатом сейма.