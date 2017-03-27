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Хрущева и маршала Рокоссовского лишили званий почетного гражданина Щецина
28.03.2017 21:15 — Разное | Ежедневник
crimea.kz
Семь человек, в том числе Константина Рокоссовского, лишили звания почетного гражданина польского города Щецин.
Как сообщает
Кроме Рокоссовского в список попали Болеслав Берут, Никита Хрущев, Владислав Гомулка, Павел Батов, Владимир Джанджгава и Эдвард Осубка-Моравский.
Постановление подготовил клуб депутатов правящей партии "Право и справедливость". Также документ поддержали члены оппозиционной "Гражданской платформы".
В пояснительной записке говорится, что звания почетных граждан вышеупомянутым людям в период между 1945 и 1989 годами присваивались "под давлением обстоятельств и политической атмосферы", пишет
Константин Рокоссовский — советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза.
В октябре 1949 года, по просьбе правительства Польской Народной Республики и с разрешения советского правительства, Рокоссовского назначили министром Национальной обороны и заместителем председателя Совета министров ПНР. В 1950–1956 годах он входил в Политбюро Польской объединенной рабочей партии, был депутатом сейма.
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Семь человек, в том числе Константина Рокоссовского, лишили звания почетного гражданина польского города Щецин.
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