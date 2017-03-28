МИНСК, 29 мар — Sputnik. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске в среду, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко и Порошенко в телефонном разговоре обсудили Донбасс

Предыдущая встреча переговорщиков состоялась в белорусской столице две недели назад. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разочарован усилением напряженности в Донбассе, а также призвал срочно остановить подобное развитие событий . Он же анонсировал, что в следующий раз контактная группа соберется в конце марта.

Как ожидается, на сегодняшнем заседании сторонам переговоров вновь предстоит обсудить вопросы безопасности, политическое урегулирование конфликта, проблемы гуманитарного характера и восстановление экономики региона.

Что касается отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения, то эта проблема до сих пор остается нерешенной. В минувший понедельник глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что обстановка на линии соприкосновения остается тяжелой, а Киев пытается сорвать минские соглашения. При этом в минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

В среду переговорщики в Минске вновь вернутся к обсуждению вопроса блокады Донбасса и внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, введенного в ответ на транспортную блокаду. Эти вопросы поднимались во время минувшей встречи контактной группы. Кроме того, в среду в Минске участники контактной группы продолжат обсуждение вопросов, связанных с разминированием территорий и восстановлением жизненно важных объектов инфраструктуры Донбасса, обеспечения населения водой и энергией, а также помощи, которую может оказать в этом международное сообщество.

В связи с блокадой Донбасса возникают и новые темы для обсуждения в рамках гуманитарной подгруппы, которая в последнее время была сосредоточена в основном на подготовке обмена пленными, но так и не подошла к окончательному решению данного вопроса. На предстоящем заседании контактной группы стороны продолжат обсуждать вопрос создания механизма с участием третьей стороны для подтверждения пожелания пленных после освобождения остаться на территории, где они удерживались. Также продолжится работа над подготовкой списков для обмена пленными между конфликтующими сторонами. Помимо этого будут подняты вопросы защиты гражданского населения, оказания гуманитарной поддержки населения в зоне конфликта, в том числе с привлечением международной помощи.

Работа политической подгруппы вызывает больше всего критики со стороны участников мирного процесса. Не ждут от ее работы прорыва и в среду. Представитель самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник заявил, что механизм введения особого статуса Донбасса — "формула Штайнмайера" (экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, избранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) — вряд ли будет рассмотрен на встрече 29 марта.