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Видеомост Москва – Симферополь – Минск ко Дню единения народов
29.03.2017 09:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Именно в этот день в 1996 году президенты двух стран подписали в Москве Договор "Об образовании Сообщества России и Беларуси". Ровно через год был подписан Договор "О Союзе Беларуси и России", давший новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции, которая успешно продолжается все эти годы. На мероприятии речь пойдет о результатах культурного сотрудничества в рамках Союзного государства, о работе славянских национальных общин в области сохранения и приумножения культурного наследия, а также о молодежных движениях в поддержку единства народов.
Для участия в видеомосте приглашены:
В Минске:
В Москве:
В Симферополе:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в пятницу, 31 марта, в 10:30, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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В пятницу, 31 марта, в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Москва – Симферополь, приуроченный ко Дню единения народов России...
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