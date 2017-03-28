Именно в этот день в 1996 году президенты двух стран подписали в Москве Договор "Об образовании Сообщества России и Беларуси". Ровно через год был подписан Договор "О Союзе Беларуси и России", давший новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции, которая успешно продолжается все эти годы. На мероприятии речь пойдет о результатах культурного сотрудничества в рамках Союзного государства, о работе славянских национальных общин в области сохранения и приумножения культурного наследия, а также о молодежных движениях в поддержку единства народов.

Для участия в видеомосте приглашены:

В Минске:

председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников приПосольстве Российской Федерации вРеспублике Беларусь Андрей ГЕРАЩЕНКО;

профессор Белорусского университета культуры Лев КРИШТАПОВИЧ;

заместитель председателя Белорусского общественного объединения "Русь" Николай СЕРГЕЕВ;

председатель белорусского литературного союза "Полоцкая ветвь" Олег ЗАЙЦЕВ;

председатель молодежного социально-культурного общественного объединения "Русь молодая" Сергей ЛУЩ.

В Москве:

председатель Ассамблеи народов России Светлана СМИРНОВА;

член Совета приПрезиденте Российской Федерации помежнациональным отношениям, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей КАНДЫБОВИЧ.

В Симферополе:

член Комитета СФ помеждународным делам, председатель Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ;

депутат Государственной Думы РФ Светлана САВЧЕНКО;

руководитель Межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена АКСЕНОВА;

председатель РОО "Белорусская община Крыма" Роман ЧЕГРИНЕЦ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в пятницу, 31 марта, в 10:30, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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E-mail: e.semenova@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

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