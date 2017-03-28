БРЕСТ, 29 мар – Sputnik. Видео, на котором видно, как из трубы печи на территории Брестского областного онкологического диспансера идет черный дым и застилает плотной пеленой округу, было размещено в интернете 23 марта – в комментарии к ролику сообщается, что с 20 марта в окрестностях онкодиспансера нечем дышать из-за работы мини-крематория, дым идет в сторону теплиц и озера Вычулки. Корреспондент Sputnik отправился в онкодиспансер, чтобы разобраться в ситуации.

"Несколько раз в неделю там жгут медицинские отходы. Как соберется, тогда печь загружают. Коптит, наверное, из-за соляры, на которой работает двигатель, я так понимаю. Тут, как ветер повернет. Если дует на теплицы, то и дым туда. Если ветер в окна диспансера, то они уже не разжигают, ждут. Жилые дома там за диспансером и через озеро, рядом морг, областная больница. С прошлого года печь стоит. Кому-то, может, и мешает, не знаю", – рассказал Sputnik местный житель.

Дым идет только 20 минут

Печь для сжигания медицинских отходов работает по мере необходимости, сообщил начальник хозяйственной службы Брестского областного онкологического диспансера Юрий Анухин.

"Можем и два-три раза в день использовать. К разным типам отходов применяется разный технологический процесс. Например, цитостатика уничтожается в течение восьми часов, четыре из которых идет активная фаза горения, а потом – остывание самой печи. На всех режимах дым идет в пределах 20 минут", – рассказал он.

Минимальное расстояние от печи онкодиспансера до территории частной застройки – 275 метров, до озера Вычулки-1 и теплиц – почти 100 метров.

Перед строительством печи в январе прошлого года в газете "Брестский вестник" проводился опрос общественного мнения в связи с воздействием данного объекта на окружающую среду. Как объяснил начальник хозяйственной службы, подготовка документации для ввода в эксплуатацию системы заняла около четырех лет.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Расстояние от печи онкодиспансера до территории частной застройки – 275 метров, до озера Вычулки-1 и теплиц – почти 100 метров

"Раньше мы уничтожали отходы в печи областной больницы и платили за это деньги. Для того чтобы самим начать процесс утилизации отходов, естественно, мы получали лицензию. Брали разрешение у Минздрава, чтобы приобрести печь. Идентичные печи стоят в Гомеле, Могилеве. На то, чтобы мы проводили данную деятельность, у нас есть разрешение Минприроды. В нем – перечень тех медицинских отходов, которые мы можем уничтожать. Есть разрешение на выбросы в атмосферу, инструкция на обращение с медицинскими отходами в диспансере, которая утверждена Брестским зональным центром. Приезжала к нам сертифицированная лаборатория из Минска и делала замеры выбросов в атмосферу, есть ее заключение. Мимо контролирующих органов мы запустить эту печь не могли", – объяснил собеседник Sputnik.

Кроме того, в учреждении имеется технологический регламент, в котором указано, при какой температуре должны сжигаться определенные виды отходов. Температура утилизации – 1250 градусов.

В резюме, которое сделал институт комплексного проектирования объектов строительства ОАО "Брестпроект", сообщается, что установка позволяет полностью устранить вредные выбросы, однако, опыт эксплуатации данных печей показал, что проблема экологической безопасности выбросов в атмосферу есть. Поэтому перед запуском в эксплуатацию оборудования был установлен фильтр очистки высокотемпературных газов.

Через дорогу – еще одна печь

Через дорогу от онкодиспансера в 220 метрах от печи находится похожая утилизационная установка Брестской областной больницы, там же – котельная.

"На данный момент наша печь не работает. Мы сейчас проводим инвентаризацию. У нас есть лицензия на данную деятельность, ведется мониторинг выбросов. Есть допустимые пределы выбросов. В разных точках проводятся замеры по территории. Мы это все делали и делаем. Никто не жаловался на печь. У нас сжигается очень мало отходов, всего 120 килограммов за год. За раз – 40 килограммов, которые мы копим около четырех месяцев ", – рассказали в Брестской областной больнице.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Котельная на территории Брестской областной больницы

Обычно дым идет вверх

При разных погодных условиях и определенном направлении ветра дым из трубы печи онкодиспансера ведет себя по-разному.

"Роза ветров постоянно меняется, мы на нее повлиять не можем. Когда снимали видео, была такая погода, что дым прибивало вниз. Он сам пригибается из трубы. Обычно дым просто идет вверх", – заключил Анухин.