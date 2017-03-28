Несмотря на то, что власти рекомендуют нанимателям и работникам более активно заключать договоры добровольного страхования дополнительной пенсии, белорусы неохотно самостоятельно откладывают на старость . Однако ситуация начинает меняться, считают специалисты страховой компании «Стравита», на которую приходится более 90% страховых взносов на вторую пенсию.





В 2016 году в компании «Стравита» количество договоров по пенсионным программам страхования выросло на 88% по сравнению с 2015 годом.

Специалисты компании рассказывают, что средний ежемесячный взнос по пенсионному страхованию у физлиц составляет 43 рубля. О грядущей старости чаще задумываются женщины: 61% договоров договоров по личным пенсионным программам страхования заключено именно ими. Наиболее активный возраст от 28 до 48 лет — 65%.

Чтобы белорусы более активно копили на дополнительную пенсию, государство предлагает налоговые льготы. «В Беларуси страховые взносы в пределах 2874 рублей, выплаты и бонус не облагаются подоходным налогом», — напоминает директор РДУСП «Стравита» Виктор Моисеенко.

Сегодня услуги по страхованию дополнительной пенсии предлагают две компании — «Стравита» (дочернее предприятие «Белгосстраха»), «Приорлайф» (дочернее предприятие «Приорбанка»). У третьей компании, которая предоставляла такие услуги, — «Пенсионные гарантии» — Минфин отозвал лицензию в январе 2017 года. Монополистом в страховании второй пенсии является «Стравита», на которую, по данным Минфина, приходится более 90% страховых взносов.

По данным «Стравиты», чуть более 600 компаний в Беларуси сегодня пользуются корпоративными программами пенсионного страхованиями. Из них 38% находится в Минске или Минской области. Размер ежемесячных выплат у юрлиц ниже, чем у физлиц — 37 рублей.

Как ранее писал FINANCE.TUT.BY, в Беларуси на старость через страховые компании откладывают менее 5% трудоспособного населения. При этом, по оценкам страховщиков, такая услуга может быть интересна примерно 950 тысячам белорусов — к их числу относятся те, чей ежемесячный уровень дохода выше 800 рублей.

Власти давно призывают население копить на дополнительную пенсию. Например, бывший министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина считает, что «каждый белорус может пойти и копить дополнительную пенсию, сам за себя платить». «Но, к сожалению, люди не идут», — констатировала она.

По данным Минтруда, в Беларуси живет около 2,6 миллионов пенсионеров. Средняя пенсия в стране — 306 рублей.

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