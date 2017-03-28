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Белорусы стали чаще откладывать на дополнительную пенсию
Несмотря на то, что власти
В 2016 году в компании «Стравита» количество договоров по пенсионным программам страхования выросло на 88% по сравнению с 2015 годом.
Специалисты компании рассказывают, что средний ежемесячный взнос по пенсионному страхованию у физлиц составляет 43 рубля. О грядущей старости чаще задумываются женщины: 61% договоров договоров по личным пенсионным программам страхования заключено именно ими. Наиболее активный возраст от 28 до 48 лет — 65%.
Чтобы белорусы более активно копили на дополнительную пенсию, государство предлагает налоговые льготы. «В Беларуси страховые взносы в пределах 2874 рублей, выплаты и бонус не облагаются подоходным налогом», — напоминает директор РДУСП «Стравита» Виктор Моисеенко.
По данным «Стравиты», чуть более 600 компаний в Беларуси сегодня пользуются корпоративными программами пенсионного страхованиями. Из них 38% находится в Минске или Минской области. Размер ежемесячных выплат у юрлиц ниже, чем у физлиц — 37 рублей.
Как ранее
Власти давно призывают население копить на дополнительную пенсию. Например, бывший министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина
По данным Минтруда, в Беларуси живет около 2,6 миллионов пенсионеров. Средняя пенсия в стране — 306 рублей.
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Чтобы белорусы более активно копили на дополнительную пенсию, государство предлагает налоговые льготы.
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