Владислав Воронин — о турнире, который убьет бессмысленные товарищеские матчи.

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Что еще за новая Лига наций? Я все пропустил?

Скорее всего, да, пропустили. УЕФА начал обсуждать этот турнир еще в 2011 году, а с концепцией определился ровно три года назад, в 2014-м.

Грубо говоря, Лига наций заменит товарищеские матчи, которые в эпоху глобальных развлечений выглядят совсем тухло и бессмысленно — УЕФА признал это почти прямым текстом («Ассоциации, тренеры, игроки и болельщики считают, что товарищеские матчи не дают адекватного уровня спортивной борьбы»).

Все европейские сборные разобьют на четыре дивизиона согласно международному рейтингу: в лиге A — самые сильные, в D — самые слабые. В первом и втором дивизионах будут играть по 12 команд (4 группы по 3 сборные), в третьем — 15 (1 группа с 3 командами, 3 — с 4 участниками), в последнем — 16 (4 группы по 4).

Турнир не будет закрытым и не будет вечно ориентироваться на рейтинг сборных: команды постоянно будут вылетать из более высоких дивизионов и, наоборот, подниматься в классе.

Худшие команды каждой группы первого дивизиона (их 4) будут опускаться во второй, а 4 лучшие команды второго дивизиона рванут в первый — и так далее, вторая лига вылетает в третью, из третьей можно шагнуть во вторую.

Вылететь нельзя только из четвертого дивизиона, потому что Лига наций существует для всех сборных Европы.





В чем вообще смысл?

В повышении качества матчей между сборными. Чтобы Лига наций не превратилась в подобие серых товарняков, УЕФА задумал целую систему мотивации.

Во-первых, для топовых сборных будет существовать «турнир четырех: победители каждой группы первого дивизиона сыграют за статус чемпиона Лиги наций. Это будет чистый плей-офф: жеребьевка определит состав полуфиналов, победители сыграют в чемпионском матче.

Во-вторых, Лига наций станет дополнительным шансом пробиться на Евро-2020.

Что-что?

Да, система отбора на чемпионат Европы немного поменяется. В квалификации будет 10 групп, победитель и второе место каждой из них получат прямые путевки на Евро. Еще 4 места распределятся в плей-офф для участников Лиги наций.

Система отбора простая: изначально в плей-офф выходят победители каждой из 4 групп каждого дивизиона. Если к старту плей-офф победитель группы уже попал на Евро через традиционный отбор, его место занимает следующая команда с наилучшим результатом в этом дивизионе.

4 команды из каждого дивизиона играют между собой два стыковых полуфинала и один финал — в итоге определяется по одному участнику Евро от каждой лиги.





Когда все это пройдет?

Каждая сборная проведет в группе Лиги наций по 4−6 матчей. В сентябре, октябре и ноябре 2018 года пройдут по два игровых дня.

Финал четырех для команд из первого дивизиона состоится в июне 2019-го.

Квалификация Евро начнется в марте 2019-го, позже обычного. В марте, июне, сентябре, октябре и ноябре будут по два игровых дня (как раз 10 туров для пяти групп с 6 командами; еще в 5 группах потребуется 8 туров).

Плей-офф Лиги наций за 4 места на Евро пройдет в марте 2020 года.

Как будут выглядеть дивизионы?

Это определится только в середине ноября, когда закончится квалификация на чемпионат мира. По состоянию на сегодня дивизионы будут выглядеть так:

Дивизион «A» (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина;

Дивизион «B» (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия;

Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения;

Дивизион «D» (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар

Важный момент: Россия и Украина, Армения и Азербайджан могут быть в одном дивизионе, но точно не попадут в одну группу.

Товарищеских матчей больше не будет?

Нет, они останутся. Просто, как заявляет УЕФА, их будет меньше, особенно бессмысленных. По-прежнему будет много контрольных игр перед большими турнирами, еще УЕФА приветствует матчи топ-сборных с соперниками с других континентов.