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Шведский клуб "Векше" подтвердил расставание с Ником Бэйленом

05.04.2017 22:07 — Разное | Tut.by  
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Шведский клуб «Векше» объявил о расставании с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом.


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«У Ника был контракт на сезон-17/18, но он решил воспользоваться опцией, позволяющей ему покинуть команду в случае предложения из КХЛ», — заявил спортивный директор «Векше» Хенрик Эвертссон.

Расставшийся в декабре с минским «Динамо» Бэйлен провел за «Векше» 26 матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+7».

«Векше» выиграл регулярный сезон чемпионата Швеции, но в плей-офф выбыл на стадии ¼ финала. В Лиге чемпионов клуб дошел до полуфинала.

Предполагается, что в следующем сезоне Ник Бэйлен будет выступать за челябинский «Трактор».

 
 
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Шведский клуб "Векше" объявил о расставании с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом.

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