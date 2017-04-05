Шведский клуб «Векше» объявил о расставании с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом.



vaxjolakers.se

«У Ника был контракт на сезон-17/18, но он решил воспользоваться опцией, позволяющей ему покинуть команду в случае предложения из КХЛ», — заявил спортивный директор «Векше» Хенрик Эвертссон.

Расставшийся в декабре с минским «Динамо» Бэйлен провел за «Векше» 26 матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+7».

«Векше» выиграл регулярный сезон чемпионата Швеции, но в плей-офф выбыл на стадии ¼ финала. В Лиге чемпионов клуб дошел до полуфинала.

Предполагается, что в следующем сезоне Ник Бэйлен будет выступать за челябинский «Трактор».