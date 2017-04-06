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МВД РФ опубликовало кадры "охоты" на "астраханских стрелков"
06.04.2017 21:38 — Разное | Sputnik Беларусь
За последние сутки в Астрахани было совершено два нападения на сотрудников силовых структур: в минувшую среду были убиты двое сотрудников ДПС, оформлявших ДТП, ночь на четверг были ранены трое бойцов Росгвардии. По данным следствия, за этими преступлениями стоят одни и те же люди.
Нападавшие в ходе спецоперации были ликвидированы, мотивом их преступных действий являлась устойчивая неприязнь к правоохранительным органам, а одной из целей — завладение оружием.
Как отметили в СК РФ, выйти на след убийц помогла служебная собака, заметившая прятавшегося в камышах мужчину, которого оперативники сочли схожим с разыскиваемым.
Видеозапись свидетельствует о большом количестве привлеченных к операции силовиков и специальной техники, в том числе бронетранспортеров. Оперативная съемка зафиксировала тела убитых злоумышленников, в том числе, находившиеся в камышах.
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Группа радикальных исламистов совершила два нападения на силовиков в Астрахани. Смотрите на видео, как организовывалась облава на нападавших.
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