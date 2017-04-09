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Глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке

10.04.2017 12:31 — Разное | Ежедневник  
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Глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке

фото: pravdainform.com.ua

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об увольнении.

Об этом она сообщила на пресс-конференции. «После почти трехлетнего пребывания на посту главы Национального банка я приняла решение покинуть эту должность и оставить Центральный банк», – сказала Валерия Гонтарева.

В июне 2014 года Гонтарева была назначена на должность Главы Национального банка Украины по представлению Президента Украины, ее кандидатуру поддержали 349 народных депутатов, передает БЕЛТА.
 

 
 
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Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об увольнении.

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