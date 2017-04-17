Абоненты velcom смогут занять у мобильного оператора до 100 рублей в месяц на оплату товаров и услуг с помощью смартфона. Воспользоваться денежным лимитом можно будет через приложение v-banking, а вернуть их без процентов нужно до 20 числа следующего месяца. Новая финансовая услуга «v-кошелек» представлена на выставке «ТИБО-2017», рассказали в компании.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После запуска «v-кошелька», который запланирован на ближайшие дни, получить до 100 рублей на собственные нужды изначально смогут только абоненты velcom, являющиеся физическими лицами. Деньги можно использовать для оплаты почти всех услуг через ЕРИП — от коммунальных платежей до детских кружков. Средства также можно тратить на приобретение товаров в интернет-магазинах, которые представлены в едином расчетном пространстве.

Полученным денежным лимитом можно пользоваться до 20 числа следующего месяца. В зависимости от дня, когда он был использован, срок рассрочки варьируется от 21 до 50 дней. Чтобы получить доступ к услуге, не нужно предоставлять паспортные данные, заполнять анкеты, предоставлять кредитную историю или справки о доходах. Погасить задолженность можно пополнением счета. «За просрочку штрафы не предусмотрены. Включается стандартный механизм, как и в случае наличия просроченной задолженности по счетам velcom», — уточняют в компании.

Мобильный оператор не будет взимать проценты за пользование деньгами. Но существует абонентская плата за «v-кошелек» в 3 рубля в месяц. При этом первый месяц абонплата отсутствует.

— Белорусы нередко сталкиваются с необходимостью срочно оплатить какую-то услугу или приобрести товар через интернет, когда на карточке нет средств. Теперь все станет гораздо проще — можно взять у velcom до 100 рублей, использовать их для совершения платежа и через месяц-полтора вернуть обратно, — пояснили в компании. — Причем после запуска такая возможность появится для наших абонентов, вне зависимости от того, услугами какого банка они пользуются и пользуются ли вообще.