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"Реал" играет с "Баварией" в Лиге чемпионов. Мультимедийный онлайн TUT!

18.04.2017 21:26 — Разное | Tut.by  
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В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет дома с мюнхенской «Баварией», а действующий чемпион Англии «Лестер» сыграет с еще одним клубом из Мадрида — «Атлетико».

В первом матче «Реал» одержал гостевую победу со счетом 2:1, причем чемпионы Германии доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Хави Мартинеса. До начала той встречи букмекеры считали «Баварию» главным фаворитом Лиги чемпионов, но теперь их шансы оцениваются в лучшем случае как теоретические.


Фото: twitter.com/Squawka

Во втором матче дня всё не так однозначно. Поражение в Мадриде со счетом 0:1 оставляет для «Лестера» неплохие шансы на проход, но для этого им нужно забивать одной из самых надежных оборон Европы, которую на последнем рубеже страхует почти непробиваемый Ян Облак.


  

Реал
  0−0  

Бавария
 
 
  

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча «Реал» — «Бавария».

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В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет дома с мюнхенской "Баварией", а действующий чемпион Англии "Лестер" сыграет с еще одним...

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