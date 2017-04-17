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"Реал" играет с "Баварией" в Лиге чемпионов. Мультимедийный онлайн TUT!
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет дома с мюнхенской «Баварией», а действующий чемпион Англии «Лестер» сыграет с еще одним клубом из Мадрида — «Атлетико».
В первом матче «Реал» одержал гостевую победу со счетом 2:1, причем чемпионы Германии доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Хави Мартинеса. До начала той встречи букмекеры считали «Баварию» главным фаворитом Лиги чемпионов, но теперь их шансы оцениваются в лучшем случае как теоретические.
Во втором матче дня всё не так однозначно. Поражение в Мадриде со счетом 0:1 оставляет для «Лестера» неплохие шансы на проход, но для этого им нужно забивать одной из самых надежных оборон Европы, которую на последнем рубеже страхует почти непробиваемый Ян Облак.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча «Реал» — «Бавария».
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В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет дома с мюнхенской "Баварией", а действующий чемпион Англии "Лестер" сыграет с еще одним...
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