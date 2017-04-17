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В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет дома с мюнхенской «Баварией», а действующий чемпион Англии «Лестер» сыграет с еще одним клубом из Мадрида — «Атлетико».

В первом матче «Реал» одержал гостевую победу со счетом 2:1, причем чемпионы Германии доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Хави Мартинеса. До начала той встречи букмекеры считали «Баварию» главным фаворитом Лиги чемпионов, но теперь их шансы оцениваются в лучшем случае как теоретические.



Фото: twitter.com/Squawka

Во втором матче дня всё не так однозначно. Поражение в Мадриде со счетом 0:1 оставляет для «Лестера» неплохие шансы на проход, но для этого им нужно забивать одной из самых надежных оборон Европы, которую на последнем рубеже страхует почти непробиваемый Ян Облак.



Реал 0−0 Бавария

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча «Реал» — «Бавария».

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