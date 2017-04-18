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Видеофакт: Петровичское водохранилище под Минском убрали от мусора
19.04.2017 19:14 — Разное | Sputnik Беларусь
С 19 по 28 апреля в Беларуси пройдет акция "Чистый водоем", которая проводится в стране с 2014 года. В среду сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с Белорусским обществом охотников и рыболовов наводили порядок на Петровичском водохранилище недалеко от Минска. Всего за несколько часов работы было собрано огромное количество мусора.
"Подобные мероприятия пройдут и в регионах — в них примут участие госинспекторы всех структурных подразделений. Присоединиться к акции и навести порядок на территории своего района может любой житель Беларуси. Для этого следует обратиться в районную структуру Белорусского общества охотников и рыболовов, которое является инициатором акции", — рассказали Sputnik в Госинспекции.
С графиком проведения акции можно ознакомиться на
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В Беларуси стартовала республиканская акция "Чистый водоем". Смотрите на видео, как наводили порядок на Петровичском водохранилище.
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