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Видеофакт: Петровичское водохранилище под Минском убрали от мусора

19.04.2017 19:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С 19 по 28 апреля в Беларуси пройдет акция "Чистый водоем", которая проводится в стране с 2014 года. В среду сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с Белорусским обществом охотников и рыболовов наводили порядок на Петровичском водохранилище недалеко от Минска. Всего за несколько часов работы было собрано огромное количество мусора.  

"Подобные мероприятия пройдут и в регионах — в них примут участие госинспекторы всех структурных подразделений. Присоединиться к акции и навести порядок на территории своего района может любой житель Беларуси. Для этого следует обратиться в районную структуру Белорусского общества охотников и рыболовов, которое является инициатором акции", — рассказали Sputnik в Госинспекции.  

С графиком проведения акции можно ознакомиться на сайте БООР

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси стартовала республиканская акция "Чистый водоем". Смотрите на видео, как наводили порядок на Петровичском водохранилище.

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