С 19 по 28 апреля в Беларуси пройдет акция "Чистый водоем", которая проводится в стране с 2014 года. В среду сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с Белорусским обществом охотников и рыболовов наводили порядок на Петровичском водохранилище недалеко от Минска. Всего за несколько часов работы было собрано огромное количество мусора.

"Подобные мероприятия пройдут и в регионах — в них примут участие госинспекторы всех структурных подразделений. Присоединиться к акции и навести порядок на территории своего района может любой житель Беларуси. Для этого следует обратиться в районную структуру Белорусского общества охотников и рыболовов, которое является инициатором акции", — рассказали Sputnik в Госинспекции.

С графиком проведения акции можно ознакомиться на сайте БООР .