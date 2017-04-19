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В Гродно пьяный водитель на Mazda, скрываясь от ГАИ, сбил на тротуаре женщину: она в реанимации
Утром в Гродно пьяный бесправник на Mazda, пытаясь уйти от погони, сбил на тротуаре женщину. Об этом
Инцидент произошел 20 апреля, около 05.45. На улице Магистральной внимание инспекторов привлек автомобиль Mazda. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня.
Нарушитель выехал на проспект Космонавтов и продолжил движение в направлении улицы Кирова. На развязке с улицей Буденного он допустил занос, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
— Предположительно, водителем оказался ранее судимый за хулиганство, никогда не получавший водительского удостоверения 30-летний местный житель. Содержание алкоголя в организме мужчины превышало допустимое более чем в шесть раз, — рассказали в ГАИ.
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Инцидент произошел 20 апреля, около 05.45.
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