﻿ В Гродно пьяный водитель на Mazda, скрываясь от ГАИ, сбил на тротуаре женщину: она в реанимации. 21.by
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В Гродно пьяный водитель на Mazda, скрываясь от ГАИ, сбил на тротуаре женщину: она в реанимации

20.04.2017 09:36 — Разное | Tut.by  
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Утром в Гродно пьяный бесправник на Mazda, пытаясь уйти от погони, сбил на тротуаре женщину. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Инцидент произошел 20 апреля, около 05.45. На улице Магистральной внимание инспекторов привлек автомобиль Mazda. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня.


Нарушитель выехал на проспект Космонавтов и продолжил движение в направлении улицы Кирова. На развязке с улицей Буденного он допустил занос, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы.


— Предположительно, водителем оказался ранее судимый за хулиганство, никогда не получавший водительского удостоверения 30-летний местный житель. Содержание алкоголя в организме мужчины превышало допустимое более чем в шесть раз, — рассказали в ГАИ.

 
Теги: Гродно
 
 
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