Утром в Гродно пьяный бесправник на Mazda, пытаясь уйти от погони, сбил на тротуаре женщину. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Инцидент произошел 20 апреля, около 05.45. На улице Магистральной внимание инспекторов привлек автомобиль Mazda. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня.





Нарушитель выехал на проспект Космонавтов и продолжил движение в направлении улицы Кирова. На развязке с улицей Буденного он допустил занос, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы.





— Предположительно, водителем оказался ранее судимый за хулиганство, никогда не получавший водительского удостоверения 30-летний местный житель. Содержание алкоголя в организме мужчины превышало допустимое более чем в шесть раз, — рассказали в ГАИ.