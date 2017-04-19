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Прямая трансляция запуска сокращенного экипажа на МКС с "Байконура"
20.04.2017 10:11 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации Роскосмоса, экипаж в составе россиянина Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера, стартует "Гагаринского старта".
Место третьего космонавта занимает 70-килограммовый груз продуктов питания. На МКС прибытия экипажа ожидают Олег Новицкий ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).
Задача нового экипажа — проведение более 40 научных экспериментов в области космической биологии, биотехнологий и других сферах. В частности космонавты попробуют произвести кефир в условиях невесомости.
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Первый сокращенный экипаж, насчитывающий два человека, стартует в четверг с космодрома "Байконур". Смотрите кадры старта корабля "Союз МС-04".
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