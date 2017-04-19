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155 миллионов долларов: Индия снимет самый дорогой фильм в своей истории
Индия решила снять самый дорогой фильм в своей истории, сообщает
По голливудским меркам сумма не самая большая, в Индии в среднем съемки фильма обходятся в 25 миллионов долларов.
Основой картины станет версия «Махабхараты», описанная в книге «Второй поворот» М.Т. Васудевана Наяра. Писатель выступит в проекте как сценарист.
Финансированием займется предприниматель из ОАЭ Бавагуту Рагурам Шетти. По его словам, «Махабхарата» — это эпос всех эпосов.
«Я верю, что этот фильм не только установит новые глобальные стандарты… Я уверен, что этот фильм переведут на более чем 100 языков и что его посмотрят более трех миллиардов людей по всему миру», — заявил бизнесмен.
Актерский состав пока не разглашается, но утверждается, что в картине примут участие лучшие таланты индийского кино и «крупные имена» из Голливуда.
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Индия решила снять самый дорогой фильм в своей истории, сообщает CNN. Это будет экранизация древнего эпоса "Махабхарата".
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