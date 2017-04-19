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155 миллионов долларов: Индия снимет самый дорогой фильм в своей истории

20.04.2017 13:42 — Разное | Tut.by  
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Индия решила снять самый дорогой фильм в своей истории, сообщает CNN. Это будет экранизация древнего эпоса «Махабхарата». Бюджет картины оценивается в 155 миллионов долларов.


По голливудским меркам сумма не самая большая, в Индии в среднем съемки фильма обходятся в 25 миллионов долларов.

Основой картины станет версия «Махабхараты», описанная в книге «Второй поворот» М.Т. Васудевана Наяра. Писатель выступит в проекте как сценарист.

Финансированием займется предприниматель из ОАЭ Бавагуту Рагурам Шетти. По его словам, «Махабхарата» — это эпос всех эпосов.

«Я верю, что этот фильм не только установит новые глобальные стандарты… Я уверен, что этот фильм переведут на более чем 100 языков и что его посмотрят более трех миллиардов людей по всему миру», — заявил бизнесмен.

Актерский состав пока не разглашается, но утверждается, что в картине примут участие лучшие таланты индийского кино и «крупные имена» из Голливуда.

Съемки должны начаться в сентябре 2018 года. Планируется, что лента будет состоять из двух частей. Премьера намечена на 2020 год.

***

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Индия решила снять самый дорогой фильм в своей истории, сообщает CNN. Это будет экранизация древнего эпоса "Махабхарата".

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