Индия решила снять самый дорогой фильм в своей истории, сообщает CNN . Это будет экранизация древнего эпоса «Махабхарата». Бюджет картины оценивается в 155 миллионов долларов.





По голливудским меркам сумма не самая большая, в Индии в среднем съемки фильма обходятся в 25 миллионов долларов.

Основой картины станет версия «Махабхараты», описанная в книге «Второй поворот» М.Т. Васудевана Наяра. Писатель выступит в проекте как сценарист.

Финансированием займется предприниматель из ОАЭ Бавагуту Рагурам Шетти. По его словам, «Махабхарата» — это эпос всех эпосов.

«Я верю, что этот фильм не только установит новые глобальные стандарты… Я уверен, что этот фильм переведут на более чем 100 языков и что его посмотрят более трех миллиардов людей по всему миру», — заявил бизнесмен.

Актерский состав пока не разглашается, но утверждается, что в картине примут участие лучшие таланты индийского кино и «крупные имена» из Голливуда.

Съемки должны начаться в сентябре 2018 года. Планируется, что лента будет состоять из двух частей. Премьера намечена на 2020 год.

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