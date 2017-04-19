В 2016 году в США начали продаваться соковыжималки Juicero. Они выдавливают сок из пакетов с овощами и фруктами — благодаря этому аппарат почти не нужно мыть. Каждый пакет стоит от 5 до 8 долларов, и купить их могут только владельцы соковыжималки. Сама соковыжималка стоит 400 долларов, рассказывает « Медуза ».



Изображение: NOM Magazine

Создатель Juicero Дуг Эванс рассказывал, что работал над своим продуктом три года. По словам Эванса, он Стив Джобс в мире соковыжималок. В 2014 году он получил 120 миллионов долларов от Google и других компаний, показав лишь наброски своего аппарата. Инвесторов привлекла модель продаж, похожая на то, что делает Nespresso — клиент покупает кофемашину один раз, но потом постоянно покупает капсулы для нее.

Когда начались продажи, некоторые инвесторы удивились: соковыжималка оказалась больше, чем заявлял Эванс. А еще обнаружилось, что выдавить сок из пакета может и человек без помощи машины.

Журналисты Bloomberg провели испытание и выяснили, что человек выдавливает сок даже быстрее соковыжималки, но менее тщательно. Журналист сумел выдавить 212 граммов сока за полторы минуты; Juicero — 227 граммов за две.

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Близкий к компании источник рассказал Bloomberg, что Juicero не только выдавливает сок, но и считывает QR-код с пакета, чтобы проверить через интернет, не закончился ли срок годности и не был ли отозван товар. При этом срок годности указан на самом пакете.

Bloomberg обзвонил семь ресторанов и отелей, которые купили соковыжималки для своих клиентов. Выяснилось, что никто из них не знал, что сок можно выдавить руками. В Juicero отказались от комментариев.

Как говорит один из инвесторов Juicero Дуг Черток, он сам догадался, что сок можно выдавить руками. «Но я все равно большой фанат [этой соковыжималки]», — сказал он Bloomberg.

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