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Утку-мандаринку встретили в Гродно

20.04.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Утка-мандаринка обосновалась в Гродно, сообщили Sputnik в областном отделении организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Утку-мандаринку встретили в Гродно
© Фото: Facebook / Ахова птушак Бацькаўшчыны
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Необычайно яркая утка обосновалась прямо в Гродно: последний раз ее видели под Рублевским мостом на реке Неман.

"Вообще для Беларуси было меньше десяти регистраций мандаринок. Залет этой птицы в республику — значимое событие не только для Гродно, но и для всей страны", — рассказал Sputnik замглавы областного отделения организации Дмитрий Винчевский.

Заметили мандаринку в Гродно рыбаки и сообщили в организацию о появлении птицы-красавицы. Они же и кормят мандаринку кашей.

"Конечно, возможен и вариант, что мандаринка обоснуется здесь и найдет себе пару, однако это нежелательный вариант — может нанести вред привычным для наших широт видам птиц", — отметил эксперт.

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Мандаринку называют самой красивой уткой благодаря цветастому оперению самцов. Также в Китае этот вид уток считается символом молодости и любви, а в народе влюбленных называют "две мандаринки, играющие в воде".

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Всего в республике за все время наблюдения за птицами были зарегистрированы менее десяти особей красивого пернатого.

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