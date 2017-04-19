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МАГАТЭ представит результаты SEED-миссии БелАЭС в середине мая

20.04.2017 16:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ОСТРОВЕЦ, 20 апр — Sputnik. Беларусь рассчитывает получить результаты состоявшейся в январе SEED-миссии МАГАТЭ в середине мая, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в четверг на пресс-конференции в Островце.

МАГАТЭ представит результаты SEED-миссии БелАЭС в середине мая
© Фото: Энергетика Беларуси
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"SEED-миссия МАГАТЭ состоялась в январе, в том объеме, как нам было рекомендовано ее провести. Мы в строгом объеме ее провели, в первой половине мая ее результаты будут нам окончательно представлены", — сказал Михадюк.

Он также заметил, что белорусская сторона провела и стресс-тесты БелАЭС. "Стресс-тесты мы провели, это так называемая самооценка. Госатомнадзор начал подготовку Национального доклада, результаты мы опубликуем и передадим его Росатому, а дальше будут работать эксперты еврокомиссии", — добавил он.

По словам замминистра, Беларусь ожидает в 2018 году еще ряд миссий МАГАТЭ, в том числе миссию по оценке аварийной готовности (миссия EPREV), а также начала подготовку двух миссий в 2019 году.

Кроме того, в первом квартале 2017 года состоялось еще две консультационных миссии — по отработанным отходам и по выводу АЭС из эксплуатации и финансовым рискам. Также в этом году пройдет ряд консультационных и обучающих семинаров, добавил замминистра.

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.    

 
 
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Госатомнадзор Беларуси также начал подготовку Национального доклада по итогам стресс-тестов БелАЭС, он будет передан Росатому, затем в еврокомиссию.

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