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МАРТ решил взяться за цены на сырое молоко

20.04.2017 17:00 — Разное | БДГ  
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В марте – апреле крупнейшие переработчики сырого молока в Беларуси, закупающие его у сельхозпредприятий, включили по инициативе Министерства антимонопольного регулирования и торговли в региональные реестры предприятий, доминирующих на товарных рынках.

МАРТ, таким образом, будет регулировать уровень цен, по которым переработчики скупают сырое молоко у его производителей, передает «Ежедневник».

В каждой из областей определены олигополисты, доминирующие при закупке сырого коровьего молока для последующей переработки. В Брестской области к ним отнесены «Савушкин продукт», «Данон Пружаны»,  Lactalis, «Беловежские сыры», Березовский сыродельный, Барановичский молочный и Пружанский молочный комбинаты, Кобринский маслодельно-сыродельный, Каменецкий сыродельный и Лунинецкий молочный заводы.

В Минской области в госреестр включены «Здравушки-милка», Молодечненский  молочный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат и Минский молочный завод №1.

В гомельский региональный реестр вошли Рогачевский молочноконсервный комбинат, «Белсыр», «Милкавита», Калинковичский молочный комбинат, «Мозырские молочные продукты», Туровский молчоный комбинат и Октябрьский завод сухого обезжиренного молока, в гродненский – «Беллакт», «Молочный мир», Дятловский сыродельный завод, Лидский молочно-консервный комбинат, «Молочная компания Новогрудские Дары» и Щучинский маслосырзавод.

В Могилевской области доминируют «Бабушкина крынка», «Мстиславльмолоко», осиповичский «Молочный полюс» и «Бобруйскмолоко». По Витебской информация пока не опубликована.

Напомним, что в первом квартале 2017 года в хозяйствах всех категорий произведено молока 1 685,8 тыс. тонн, что на 2,8% больше, чем за январь-март 2016 года. В сельскохозяйственных организациях молока произведено 1 634,4 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. 

 
 
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В марте – апреле крупнейшие переработчики сырого молока в Беларуси, закупающие его у сельхозпредприятий, включили по инициативе Министерства антимонопольного...

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