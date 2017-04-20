В марте – апреле крупнейшие переработчики сырого молока в Беларуси, закупающие его у сельхозпредприятий, включили по инициативе Министерства антимонопольного регулирования и торговли в региональные реестры предприятий, доминирующих на товарных рынках.

МАРТ, таким образом, будет регулировать уровень цен, по которым переработчики скупают сырое молоко у его производителей, передает «Ежедневник» .

В каждой из областей определены олигополисты, доминирующие при закупке сырого коровьего молока для последующей переработки. В Брестской области к ним отнесены «Савушкин продукт», «Данон Пружаны», Lactalis, «Беловежские сыры», Березовский сыродельный, Барановичский молочный и Пружанский молочный комбинаты, Кобринский маслодельно-сыродельный, Каменецкий сыродельный и Лунинецкий молочный заводы.

В Минской области в госреестр включены «Здравушки-милка», Молодечненский молочный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат и Минский молочный завод №1.

В гомельский региональный реестр вошли Рогачевский молочноконсервный комбинат, «Белсыр», «Милкавита», Калинковичский молочный комбинат, «Мозырские молочные продукты», Туровский молчоный комбинат и Октябрьский завод сухого обезжиренного молока, в гродненский – «Беллакт», «Молочный мир», Дятловский сыродельный завод, Лидский молочно-консервный комбинат, «Молочная компания Новогрудские Дары» и Щучинский маслосырзавод.

В Могилевской области доминируют «Бабушкина крынка», «Мстиславльмолоко», осиповичский «Молочный полюс» и «Бобруйскмолоко». По Витебской информация пока не опубликована.