«Манчестер Юнайтед», «Сельта», «Аякс» и «Лион» вышли в полуфинал футбольной Лиги Европы.



Reuters

Примечательно, что лишь испанская «Сельта» смогла одолеть своего соперника без дополнительного времени. После победы 3:2 в Виго матч с «Генком» в Бельгии завершился вничью — 1:1.

«Аякс» после победы со счетом 2:0 в домашнем поединке с «Шальке-04» с тем же счетом проиграл в гостях. В дополнительное время немецкий клуб забил и третий гол, но футболисты из Амстердама, к тому времени оставшиеся в меньшинстве, не сдались и смогли дважды поразить ворота «Шальке» — 3:2.

«Манчестер Юнайтед» и «Андерлехт» оба своих матча завершили в основное время со счетом 1:1, а решающим стал гол Маркуса Рэшфорда в овертайме. Отметим, что из-за травмы до конца встречу не смог доиграть Златан Ибрагимович.

Наконец, «Лион» и «Бешикташ», обменявшись победами 2:1, определили победителя в серии пенальти. Со счетом 6:5 ее выиграл клуб из Франции.

Жеребьевка полуфинала пройдет в пятницу.