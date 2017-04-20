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И мадридское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
В полуфиналах Лиги чемпионов-2016/17 друг с другом сразятся мадридские клубы «Реал» и «Атлетико», а «Монако» сыграет с «Ювентусом». Таковы итоги жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные — через неделю.
«Реал» и «Монако» первые матчи проведут на своем поле.
Полномочным обладателем трофея является мадридский "Реал", год назад в финале одолевший другой клуб испанской столицы - "Атлетико". Теперь "матрасникам" представится шанс взять реванш.
Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу, 3 июня, на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс). Жеребьевка уже определила номинального хозяина финального поединка, им станет победитель полуфинальной дуэли «Монако» — «Ювентус».
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В полуфиналах Лиги чемпионов сразятся мадридские клубы "Реал" и "Атлетико", а "Монако" сыграет с "Ювентусом". Таковы итоги жеребьевки, состоявшейся сегодня в...
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