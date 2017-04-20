Партнер проекта

В полуфиналах Лиги чемпионов-2016/17 друг с другом сразятся мадридские клубы «Реал» и «Атлетико», а «Монако» сыграет с «Ювентусом». Таковы итоги жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные — через неделю.

«Реал» и «Монако» первые матчи проведут на своем поле.

Полномочным обладателем трофея является мадридский "Реал", год назад в финале одолевший другой клуб испанской столицы - "Атлетико". Теперь "матрасникам" представится шанс взять реванш.

Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу, 3 июня, на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс). Жеребьевка уже определила номинального хозяина финального поединка, им станет победитель полуфинальной дуэли «Монако» — «Ювентус».



Heineken® — официальный спонсор UEFA Champions League с 2005 года.

*Прими участие в конкурсе «Всё за финал!» и выиграй один из уникальных призов от Heineken или билет на закрытый показ финала Лиги Чемпионов! Узнай больше на openyourworld.by .