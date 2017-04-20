﻿ Литва подписала важный договор с Россией, чтобы привлечь китайские грузы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва подписала важный договор с Россией, чтобы привлечь китайские грузы

21.04.2017 14:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Литва подписала важный договор с Россией, чтобы привлечь китайские грузы

фото: gelsistemos.lt

"Литовские железные дороги" подписали договор с компанией OTLK, учредителями которой являются Россия, Беларусь и Казахстан.

Отныне китайский транзит пойдёт в страны Западной Европы через Литву, что существенно укрепит роль нашей страны в качестве связующего звена между Европой и Азией, пишет экономический обозреватель BALTNEWS.lt со ссылкой на пресс-службу ЛЖД.

В рамках выставки TransRussia представителями с "Литовских железных дорог" был подписан контракт с АО Объединённая транспортно-логистическая компания (ОТЛК) об организации перевозок грузов из Китая в Польшу через Литву.

"Китай имеет огромный потенциал в сфере грузоперевозок. По оценкам экспертов, в течение следующего десятилетия количество грузовых поездов между Китаем и Европой может вырасти в несколько раз", — сказал генеральный директор ЛЖД Мантас Барушка (Mantas Baruška).

До сих пор через Литву проходили редкие и нерегулярные перевозки грузов из Китая. После подписания контракта с OТЛК планируется пробный состав пустить до наступления лета, а в дальнейшем стремиться к регулярным перевозкам.

Членами-учредителями OТЛК являются Россия, Казахстан и Беларусь. Именно через эти три страны проследуют товары из Китая, пока они не достигнут Евроcоюза. Сотрудничество с OТЛК обеспечит прокладку маршрута через Литву.

Отметим, что TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России ежегодная выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В этом году она проходила 18-20 апреля в Москве при участии 330 компаний со всего мира.

Как сообщалось ранее, сегодня Литва является ведущим звеном в проекте "поезд Викинг", являющимся частью Транскаспийского транспортного пути из Китая к побережью Балтийского моря – к Клайпедскому морскому порту, откуда грузы отправляются в страны Западной Европы и Скандинавии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Литовские железные дороги" подписали договор с компанией OTLK, учредителями которой являются Россия, Беларусь и Казахстан.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тонкости АКПП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика