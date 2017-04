Набить тату с ангелочком из перышек, гнаться за кумиром на полицейской машине, выпустить пластинку с каверами — что еще делали белорусы из любви к Depeche Mode ? В преддверии концерта 17 июля в «Минск-Арене» мы отыскали преданных фанатов группы и узнали, какой след в их жизни оставили культовые британцы.

А всех остальных поклонников приглашают поучаствовать в конкурсе «Танцуй, как Дэйв», главный приз в котором — meet&greet: шанс лично пообщаться с легендарными Энди Флетчером, Мартином Гором и Дэйвом Гааном.

Сергей Игнатович, Минск:

«Есть фраза: «Мне надо побыть одному». В моем случае она звучит как: «Мне надо послушать DM»





— Первой композицией Depeche Mode, которую я услышал, был трек, который мы с друзьями называли «Ицело». Уже позже стало ясно, что это трек Master and Servant из альбома Some Great Reward 1984 года. Как-то ночью мы с друзьями засели за видеомагнитофоном. Один из приятелей принес кассету концерта группы в Париже. Это было нечто! В тот момент у меня появилась мечта — попасть на концерт. Правда, тогда мне это казалось чем-то заоблачным. И вот 18 марта 2006-го я стою на концерте Playing the Angel в Вильнюсе и понимаю: мечта-то сбылась! Эти ощущения описать словами невозможно.





Для меня ярким проявлением фанатизма являются мои татуировки. Они несложные и посвящены трем турам. Например, после концерта в Вильнюсе, о котором я уже рассказывал, на ноге появился «ангелочек из перышек». Есть еще тату, которую я посвятил песне Enjoy the silence. Сейчас я не знаю, продолжать мне эту традицию или пора остановиться.

Что для меня DM? Знаете, есть фраза: «Мне надо побыть одному». В моем случае она звучит как: «Мне надо послушать DM». Можно сказать, что для меня это как лекарство, но лучше подойдет английское слово soul — это моя душа.





Олег Стасевич, пластический хирург

«За трибьют Depeche Mode нам даже рок-корону дали!»

— В 1980-е нам, подросткам, нравились все треки DM, ведь эти британцы были квинтэссенцией совершенно иной культуры, другого взгляда на бытие. Depeche Mode предлагали практически законченный философский взгляд на меняющийся мир того времени. Думаю, что, по сути, это и привлекало. Помню мой первый «живой» концерт в Праге в 1998-м году. На тот момент это было одно из самых сильных впечатлений в жизни! Все мои ожидания от концерта оправдались. Было только сожаление, что этого не случилось раньше…

В 2002-м году я был одним из создателей трибьюта DM в Беларуси. В те годы такие пластинки выходили в разных странах. И у нас собралась команда единомышленников: Руслан Макаров, Андрей Холодинский и я. Идея нашла отклик у ведущих на тот момент белорусских рок-музыкантов и некоторых поп-исполнителей. Многие из них являлись поклонниками DM.

После встал вопрос с легализацией этого продукта и авторскими правами. Нам пришлось вести переговоры с юристами из выпускающего DM лейбла и представителями автора музыки и текстов DM Мартина Гора. В результате права нам дали, и трибьют увидел свет. На тот момент это был чуть ли не единственный такого рода проект в белорусском шоу-бизнесе! Нам даже Рок-Корону дали за него.

Аня Перова, работает в сфере маркетинга:

«Думала: когда я их увижу, то начну бешено орать и бегать вокруг них»





— К Depeche Mode я пришла благодаря отцу. В машине всегда играли их песни, а у папы на звонке тоже стоял один из их треков. Первый концерт, на который я сходила, был в Питере в 2009-м. Он прошел в каком-то едином потоке звука, яркости и осознании того, что вижу DM вживую.

Помню, перед концертом в Минске в 2013-м копила деньги на фан-зону. А пока я копила, их раскупили и остался только танцпол. Это была настоящая драма, я ревела каждый день! А за два дня до концерта какой-то парень обменял мой билет на проходку в фан-зону. Оказалось, что после того, как купил билет, он нашел девушку. А у нее оказался билет на танцпол. И парень пошел с ней.





В 2014-м я выиграла возможность поучаствовать в meet’n’greet. Думала, когда я их увижу, то начну бешено орать и бегать вокруг них. Так все тогда думали. А когда зашли DM, воцарилась гробовая тишина. Помню, стояла и думала: «Что, реально? Да ну! Прикол какой-то!» Эти пять минут встречи показались мне сном.

Своим самым true-фанатским поступком я назову дежурство около Crowne Plaza ради автографов в 2014-м. Дело было зимой. Когда совсем отмораживались ноги, ходили по очереди греться в соседнее кафе. Караулили мы их с самого утра несколько часов, а в итоге к нам вышли Флэтчер и Питер Гордено (сессионный музыкант группы). Остальные же пафосно уехали на черной тачке с заднего двора.

Павел Канаш, в прошлом радиоведущий и музыкальный журналист: «Сначала мне их музыка доставляла немалое беспокойство и даже слегка пугала»

— Впервые я услышал Depeche Mode во время поездки в Эстонию — это было, кажется, в 1987 году. У маминой подруги, жившей в Таллине, дочь слушала альбом Some Great Reward. Признаюсь, сначала мне музыка доставляла немалое беспокойство и даже слегка пугала. Но прошло совсем немного времени, и я полностью попал под ее магию.





Первым концертом, на котором я присутствовал, был Touring The Angel в Вильнюсе в 2006-м. Это было грандиозно! Многочасовое ожидание перед концертом полностью себя оправдало — удалось занять места прямо возле сцены. На разогреве тогда была отвязная indie-rock/dance-группа Bravery. Ну а когда Дэйв и Мартин выступают в паре метров от тебя, — это просто невероятно! От этого концерта я получил нереальную порцию кайфа.

Тем не менее самым важным для меня остается концерт в Минске в 2013-м. Ведь до этого белорусские фаны и представить себе не могли, что DM приедут к нам. Приятно, что среди них (я говорю про фанов) оказалось много моих коллег. Банк, в котором я работаю, тогда закупил билеты для своих сотрудников и организовал корпоративный культпоход. Кстати, в Беларуси это был самый громкий концерт летнего сезона 2013-го года.





Я человек спокойный и непубличный, поэтому, если говорить про «безбашенные поступки», в каком-то смысле таким для меня стало участие (именно в качестве фаната Depeche Mode) в молодёжной программе «5×5» на белорусском телевидении. Свои впечатления я потом подробно описал на белорусском форуме поклонников «бэзилдонской четверки».

Инна Сенкевич, соорганизатор DM-вечеринок в Минске:

«Напишу в завещании, чтобы на моих похоронах друзья пили виски и танцевали под Personal Jesus»





— Все началось с песни Personal Jesus. Это была любовь с первого звука! Через лет 70 напишу в завещании, чтобы на моих похоронах друзья пили виски и танцевали под Personal Jesus.

Мой первый концерт DM показался мне сладким сном. Не было визгов-криков. Лишь радостное умиротворение и ощущение, что я сплю… А вот концерт в Киеве в 2010-м был богат на эмоции! Во-первых, мне удалось пробиться к самой сцене, что уже само по себе круто. А во-вторых, именно здесь я совершила свой безумный фанатский поступок. После концерта я увидела, как Дэйв садится в машину. Побежала к полицейским с просьбой проследовать за ним. Сказала, что хочу взять автограф. Они посмеялись и почему-то согласилась. Выбегая из машины, я чуть нос не разбила! Размахивала заранее подготовленной фотографией и орала: «Dave, sign, please!» Но это того стоило! Надеюсь, что в этом году прорвусь и к Мартину. Я мечтаю прочесть ему свой перевод песни World in My Eyes на белорусский.





Несколько раз я была соорганизатором DM-вечеринок. Больше всего запомнилась тусовка в мае 2010-го. В тот день я поняла, что DM любят люди разных возрастов: абсолютно неважно, 18 тебе или 60. Если ты поклонник Depeche Mode, то, услышав проигрыш Never Let Me Down Again, поднимешь руки и будешь размахивать!

