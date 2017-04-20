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Лукашенко о безопасности: если кто-то посягнет, мы применим всю мощь

21.04.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Для всех представителей власти, для подавляющего большинства белорусского народа стабильность, безопасность нашего государства, независимость и суверенитет — это святое, заявил Александр Лукашенко, выступая в парламенте.

"И если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь нашего государства. Мы не посмотрим на то, как нас потом оценят. Я не хочу, чтобы в Беларуси произошло то, что в Украине. Люди с боеприпасами, с оружием "прут" в страну. Что мне потом скажет народ, если начнут взрывать на всех перекрестках?" — отметил президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на недопустимость бездействия властей некоторых европейских стран в условиях нарастающей террористической угрозы, где людей буквально давят грузовиками, и где к власти могут прийти силы, которых сегодня боится Европа. По мнению президента именно тогда и придет понимание того, что потеряно, и бессмысленно толкать нашу страну к реализации "европейских" подходов к принципам внутренней безопасности.

"Если мы почувствуем, что завтра красная черта будет преодолена, мы примем жесточайшие меры. Лучше осудите вы (представители евросообщества, — ред.), чем нас осудит белорусский народ", — сказал глава государства.

Заявление Александра Лукашенко о безопасности и обеспечении суверенитета страны слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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