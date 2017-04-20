На сайте btvt.info были опубликованы снимки внутреннего интерьера танка Т-14 и БМПТ Т-15, созданных на платформе «Армата». На кадрах можно рассмотреть большое количество электронного оборудования, которым оснащены эти боевые машины.



Т-14 «Армата». Фото: gurkhan.blogspot.



Место наводчика-оператора вооружения. Фото: btvt.info



Вид на место водителя, управление осуществляется штурвалом. Фото: btvt.info



Вид на место водителя и наводчика. Фото: btvt.info



Место водителя. Фото: btvt.info



Рабочее место командира. Фото: btvt.info

Кроме экранов, куда передается информация с прицелов, датчиков и камер, внутри танка Т-14 обращает на себя внимание саперная лопатка, закрепленная у места одного из членов экипажа. На фоне общей компьютеризации боевого отделения лопатка смотрится совсем уж архаично.

Т-14 «Армата» — новейший российский танк с необитаемой башней. Экипаж машины — три человека — размещен в корпусе в специальной бронированной капсуле. В танке применен ряд передовых технических решений, которые повысили его огневую мощь и защищенность.



Т-15. Фото: sciencedebate2008.com



Место механика-водителя Т-15. Фото: btvt.info



Фото: btvt.info



Фото: btvt.info

ТБМП Т-15 имеет общую платформу с танком Т-14, что обеспечивает ей повышенные характеристики бронезащиты. От обычных БМП Т-15 выгодно отличается тем, что может действовать непосредственно в одном боевом порядке с танками или с минимальным удалением от них.