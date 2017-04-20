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В сети появились снимки интерьера "Арматы"
На сайте btvt.info были
Кроме экранов, куда передается информация с прицелов, датчиков и камер, внутри танка Т-14 обращает на себя внимание саперная лопатка, закрепленная у места одного из членов экипажа. На фоне общей компьютеризации боевого отделения лопатка смотрится совсем уж архаично.
Т-14 «Армата» — новейший российский танк с необитаемой башней. Экипаж машины — три человека — размещен в корпусе в специальной бронированной капсуле. В танке применен ряд передовых технических решений, которые повысили его огневую мощь и защищенность.
ТБМП Т-15 имеет общую платформу с танком Т-14, что обеспечивает ей повышенные характеристики бронезащиты. От обычных БМП Т-15 выгодно отличается тем, что может действовать непосредственно в одном боевом порядке с танками или с минимальным удалением от них.
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На кадрах можно рассмотреть большое количество электронного оборудования, которым оснащены эти боевые машины.
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