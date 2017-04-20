SPORT.TUT.BY приводит три примера, когда капитан женской сборной по теннису Эдуард Дубров накануне матчей Кубка Федерации стягивал внимание на себя. Напоминает стиль Жозе Моуринью, не правда ли?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Футбольный тренер по прозвищу Особенный Жозе Моуринью известен тем, что умеет управлять общественным мнением. Навык позволяет португальцу ограждать игроков или сразу всю команду от давления извне.

Моуринью принимает удар на себя, когда пеняет в сторону судей, календаря или качества поля. Когда эпатирует и пинает бутылки с водой в знак несогласия. Когда срывается на девушке-враче или кормит футболиста бананом прямо во время матча. Другими словами, Жозе либо преподносит публике сюрприз, либо становится участником скандала. Тем временем его подопечные работают в привычном режиме.

Нечто подобное можно наблюдать в исполнении тренера по теннису Эдуарда Дуброва. Он строил секрет из участия Виктории Азаренко в матчах, ругался с начальником кортов, а недавно раскритиковал спортивное руководство страны. SPORT.TUT.BY вспоминает все подобные случаи и напоминает о результате команды под управлением Дуброва.

Февраль 2016 года, матч с Канадой

Матч с канадками в первом круге II Мировой группы Кубка Федерации стал первым для Эдуарда Дуброва в роли капитана женской сборной Беларуси. Он запомнился тем, что по обе стороны Атлантики только и говорили о том, примет ли участие в нем экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.

— Да, по-прежнему ждем Вику, и у нас еще остается время для ее заявки, — заявил Дубров на пресс-конференции в Квебеке. Такой ответ местных журналистов не устроил.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Она готовится, — заверил директор Белорусской теннисной федерации (БТФ) Антон Юспа. — Где? Это секрет. Посмотрим, прибудет ли она или нет. Мы не удивлены такой ситуацией, ведь у нас есть время до пятницы. Настроены оптимистично.

— Эта тема обходилась так, будто речь велась о тайне государственной важности, — отметило в своей колонке издание leSoleil .

В то же время белорусская пресса атаковала офис БТФ с вопросом о том, существует ли необходимость для Вики непременно играть в Канаде, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В отделе спортивной работы и международного сотрудничества федерации сначала сказали, что для этого Вике нужно за четырехлетний цикл провести хотя бы три поединка за сборную. Позже вопрос переадресовали Международной теннисной федерации. Выяснилось, что двух матчей в случае Вики достаточно , так как белорусская команда три сезона провела в Евро-Африканской зоне Кубка Федерации.

Квалифицированного ответа удалось добиться уже после матча Канада — Беларусь. Как стало известно SPORT.TUT.BY, сотрудник БТФ, введший в заблуждение, был уволен. Сама же Вика, пока напарницы по сборной боролись за путевку в плей-офф Мировой группы, находилась в Калифорнии и посетила Супербоул.

Позже председатель федерации тенниса Александр Шакутин назвал отсутствие Азаренко в Квебеке плановым, а Канаду — проходным соперником.

— Чертовски здорово там все получилось, — полагает главный тренер сборной по теннису Владимир Волчков. — Все внимание было сконцентрировано на том, приедет ли в команду Вика Азаренко. Не приехала. Акценты сместились, и в центре оказалась уже Оля Говорцова. Саша Саснович оставалась в тени. А потом включили свет — «лев зарычал и всех порвал» (Саснович выиграла все три матча со своим участием и обеспечила результат. — Прим.ред.).

То ли в этот раз Эдуард Владимирович умело подыграл федерации, то ли руководство БТФ решило скрыть недопонимание в переговорах с лидером сборной под предлогом тактического приема. Как бы то ни было, играющий состав команды был избавлен от внешнего давления и решил турнирную задачу.

Апрель 2016 года, матч с Россией

Для выхода в Мировую группу Кубка Федерации белорусским теннисисткам требовалось одолеть Россию. Соперник обходился без Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой, Екатерины Макаровой и еще нескольких ведущих игроков. Приезд Виктории Азаренко мог обеспечить разницу в классе команд.

Азаренко вместе со своим персоналом прибыла на родину накануне и тренировалась на базе под Раковом — рядом с остальным составом. Когда же их навестили журналисты, Эдуард Дубров выдал несколько противоречивых заявлений.

— Если наш первый номер (то есть Азаренко. — Прим.ред.) соизволит играть, будет играть, на что я надеюсь, — путано говорил Эдуард Владимирович. — Ну, я не знаю, вы же видите, у нее есть своя команда. Это ее право, она — лидер мирового тенниса. И лезть в ее жизнь я не имею права. Как узнать, что у нее за мысли? Я просто могу высказать свои пожелания, что бы я хотел увидеть. А все остальное — приказать, указать…



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Пока тренировка была открытой для прессы, Дубров не приближался к Азаренко. Контакт с ней поддерживал Владимир Волчков.

— Я хочу официально подтвердить свое участие в КФ в Москве в эти выходные, — наконец написала Вика в твиттере и сняла напряжение. — Надеюсь увидеть побольше наших болельщиков.

Помимо этой истории в центре внимания находилось еще одно заявление Дуброва. Оно касалось поздней укладки корта на малой арене «Лужники», где должен был состояться матч, и, соответственно, корректировки планов белорусской сборной.

— У вас [хозяев] в понедельник еще не был готов грунт, насколько мне известно, — сказал Эдуард Владимирович. — В чем смысл раннего приезда? Сидеть и смотреть, как вы кладете корт?

По сообщению сайта БТФ, «суровый голос с последнего ряда» ответил на это Дуброву:

— В понедельник корт был готов. Я директор этого мероприятия.

В заметке российского издания «Спорт-Экспресс» отмечалось, что голос принадлежал генеральному секретарю российской федерации тенниса Якову Шахтину. Не сумев найти понимания у Дуброва, Шахтин его оскорбил .

— Какой вы глупый. Надо было разговаривать с директором, — сказал он.

К качеству корта в «Лужниках» у Эдуарда Дуброва тоже были вопросы.

— Может, они под этот песок положили бетон? — предположил специалист. — Они назвали это покрытие грунтовым, а что там под этим песком? Неизвестно. А на бетоне совсем другой отскок.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вдобавок к этому российские медиа спросили у Дуброва о том, уделяет ли президент Беларуси Александр Лукашенко теннису так же много внимания, как и хоккею.

— Знаете, в Администрации президента передо мной не отчитываются, — привел цитату Эдуарда Владимировича «Спорт-Экспресс». — Раньше я слышал, как Александр Григорьевич играл на кортах. Сейчас, возможно, уже не тот возраст. В хоккее, возможно, легче отдать пас. А в теннис надо играть самому, нагрузки уже несопоставимые. Видимо, поэтому он нашел себе другой вид спорта. Правда, я не знаю, чтобы он прекращал играть в теннис. Уверен, что он продолжает это делать.

«Соизволит» Вика Азаренко или нет, перепалка Дуброва с Шахтиным и его комментарий насчет спортивных талантов главы государства — самое интересное, что происходило накануне матча Россия — Беларусь. Капитан опять аккумулировал внимание на себе, а потом белоруски отпраздновали досрочную победу и исторический выход в Мировую группу Кубка Федерации.

Апрель 2017 года, матч со Швейцарией

После родов Виктория Азаренко не успела восстановиться, чтобы быть в составе на полуфинальный матч Кубка Федерации. Тем не менее Эдуард Дубров пригласил лидера сборной на командную скамейку. Получается, что тайны из участия Вики в процессе в этот раз делать не стали. Следов конфликта не замечено.

Порция критики от капитана досталась спортивному руководству страны — председателю федерации тенниса Александру Шакутину и министру спорта и туризма Александра Шамко. Они побывали на тренировке команды 18 апреля.

— Я не знаю, чего они добивались и какой эффект имела их встреча с теннисистками, — сказал Эдуард Владимирович. — Видимо, хотели быть поближе к спортсменам. Видеть ситуацию, руководить ей и воздействовать. Правда, из-за того, что пришла очень большая делегация, тренировочного процесса, считаю, не было — только хождение по корту в цивильной форме. Туда-сюда. Отрыв от производства. Так немножко не делается. Процесс становится неуправляемым, а эффект — отрицательный. Теннис — такой вид спорта, который требует постоянной концентрации. Решили перейти на отработку подачи, чтобы с пользой использовать время.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На предматчевой пресс-конференции Дубров прокомментировал выпад в сторону Шакутина и Шамко.

— Стоило мне кое-что сказать, что мама не горюй!.. У меня такая, понимаете, привычка. Характер такой, что люблю правду. Свою точку зрения ни за какие деньги не продам. Не дам себя подкупить и так далее. Поэтому у меня иногда могут получиться такие высказывания и интересные мысли, которые не всем нравятся.

Я с этим столкнулся в Москве, когда мы играли с Россией. Там против меня так были настроены! «Ты почему обидел моего начальника кортов?» — спрашивали. А я всего лишь объяснил, почему мы не приехали тогда, когда их корты были еще не готовы. Просто мы спокойно играли в «Солнечном» (академия под Раковом. — Прим.ред.). И результат дал о себе знать.

Непонятно, то ли Эдуард Владимирович извинился за неприятное высказывание в адрес боссов, то ли твердо стоит на своем — правдоруб же!

В любом случае, он спровоцировал еще один маленький скандал в стиле Моуринью. Любопытно, сработает ли он так же, как предыдущие — на пользу подопечным? Если так, то, пожалуй, вся эта история — всего лишь небольшое недоразумение и, конечно, малая цена за выход в финал Кубка Федерации.