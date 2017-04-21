Гонщик « Минска » Сергей Попок выиграл финишный спринт на втором этапе международной многодневной велогонки «Тур Мерсина», а Станислав Божков сохранил желтую майку лидера общего зачета.



Фото: minskcyclingclub.by

Самый длинный этап «Тура Мерсина» (164,2 км) хотя и прошел без особых сюрпризов, дался минчанам непросто. Белорусской команде, в рядах которой ехал лидер гонки Станислав Божков, пришлось контролировать гонку на протяжении всей дистанции.

Гонщики «Минска» работали так четко и слаженно, что оппоненты даже сильно не пытались переломить ход гонки. Атаковать, конечно, атаковали, но без особых надежд на успех.

Максимум, что удалось двум турецким гонщикам, уехавшим в отрыв, так это собрать очки на горных финишах. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы отобрать горную майку у Станислава Божкова.

В таком режиме гонка доехала до финиша, где судьба этапа решилась в массовом спринте. И здесь минская дружина вновь проявила себя во всей красе, позволив Сергею Попку блеснуть спринтерскими качествами и одержать свою первую в сезоне победу на международной арене.

Победитель особо отметил роль команды в своем успехе:

— Хочу выразить своей команде глубокое уважение. Сегодняшний день продемонстрировал сплоченность и большой потенциал нашей команды (Евгений Соболь, Станислав Божков, Эдуард Ворганов, Константин Клименков, Александр Головаш, Олег Агиевич, Антон Музычкин). Все мы делаем свою работу на 100%! Мы все равны, мы — команда! Огромное спасибо нашему персоналу: спортивному директору Александру Кучинскому, механику Дмитрию Азаркевичу и массажисту Екатерине Морочко, которые делают все, чтобы у нас были высокие результаты. Не могу оставить без внимания наших руководителей Алексея Иванова, Владимира Ващилко и весь остальной коллектив велосипедного клуба «Минск», которые воплощают наши мечты в реальность. А еще у нас есть болельщики, друзья, родственники, которые всегда, в любую погоду и минуту, поддерживают нас. Им тоже огромный респект!

Станислав Божков финишировал 6-м, Эдуард Ворганов — 10-м, Евгений Соболь — 16-м, Константин Клименков — 24-м, Александр Головаш — 43-м, Олег Агиевич — 49-м.

Станислав Божков сохранил лидерство в генеральной классификации. Кроме того, минчанин по-прежнему возглавляет горный зачет. Осталась у Божкова и майка самого активного гонщика.

После двух этапов «Тура Мерсина» «Минск» уверенно лидирует в командном зачете.