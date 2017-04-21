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Немецкая компания будет производить в "Великом камне" композитные материалы

22.04.2017 20:56 — Разное | Ежедневник  
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Немецкая компания будет производить в "Великом камне" композитные материалы

Немецкая компания "Диффенбахер" планирует наладить в парке "Великий камень" производство композитных материалов.

Об этом сообщил БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Компания "Диффенбахер" выразила заинтересованность в создании на территории парка производства композитных материалов. Кроме того, рассчитываем, что в ближайшем будущем в парк придет американский производитель оптиковолоконных лазеров. Также будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов корпорации AVIC и дизельных двигателей Weichai", - рассказал Кирилл Коротеев.

По его словам, на следующей неделе стать резидентом парка планирует компания "Кроноспан". "Определен земельный участок в 7,2 га. Они будут производить декоративные покрытия для изделий деревообработки. Это новые материалы по уникальной технологии, которые сейчас экспортируются из Польши. В Беларуси они планируют производить декоративные покрытия как на свои заводы, так и на экспорт", - пояснил Кирилл Коротеев.

 
 
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Немецкая компания "Диффенбахер" планирует наладить в парке "Великий камень" производство композитных материалов.

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