Неделю назад «Брайтон» впервые оформил выход английскую премьер-лигу, а теперь проиграл «Норвичу» благодаря необычному дублю голкипера.



Фото: seagulls.co.uk

31-летний вратарь Дэвид Стокдэйл провел в этом сезоне 43 из 44 матчей чемпионшипа (второго по силе английского дивизиона) и внес значительный вклад в выход «Брайтона» в высший эшелон. 13-й номер «Брайтона» пропустил всего 38 мячей — меньше всех в лиге. Однако в первой же встрече после досрочного оформления выхода в АПЛ против «Норвича» цифры на спине голкипера сыграли с ним злую шутку в прямом и переносном смысле.

На 18-й минуте полузащитник «канареек» Джодж Мерфи убежал от оппонента на левом фланге и около штрафной потерял мяч. Однако его партнер Алекс Причард с ходу пробил и попал в перекладину, а мяч срикошетил от спины голкипера и залетел в ворота. Через 11 минут произошел «День сурка»: Причард вновь из-за пределов штрафной попал в стойку ворот, а спина Стокдэйла оформила дубль.

Видео: Spotkickers TV

— Сами по себе голы получились причудливыми, — сказал после матча экс-полузащитник «Челси», ныне выступающий за «Брайтон», Стив Сидуэлл. — Получить два таких автогола за 15 минут — такого никогда не случалось со Стокдэйлом, да и я никогда не видел ничего подобного. Конечно, Дэвид разочарован, как и любой вратарь в таких случаях. Тем более он провел великолепный сезон.

В «Твиттере» уже отметили, что Стокдэйл забил за «Норвич» больше, чем их бывший нападающий Рикки Ван Волфсвинкел за 25 матчей.

David Stockdale has scored as many goals for Norwich as Ricky Van Wolfswinkel… — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) 21 апреля 2017 г.

Сам вратарь тоже шутит над собой:

— Пройтись под лестницей, разбить зеркало, поставить новые ботинки на стол, черная кошка на дороге, несчастливые автоголы. После «Карлсберга» наступают плохие дни, — написал голкипер.

Walk under ladder.

Break mirror.

New shoes on table.

Black cat crossed path.

Unlucky OGS.

Carlsberg do bad days after all — David Stockdale (@stockogk1313) 22 апреля 2017 г.

Наверное, Стокдэйл еще не отошел от празднования выхода в премьер-лигу: