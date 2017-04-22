|
Английский клуб пропустил два одинаковых автогола от своего вратаря
Неделю назад «Брайтон» впервые оформил выход английскую премьер-лигу, а теперь проиграл «Норвичу» благодаря необычному дублю голкипера.
31-летний вратарь Дэвид Стокдэйл провел в этом сезоне 43 из 44 матчей чемпионшипа (второго по силе английского дивизиона) и внес значительный вклад в выход «Брайтона» в высший эшелон. 13-й номер «Брайтона» пропустил всего 38 мячей — меньше всех в лиге. Однако в первой же встрече после досрочного оформления выхода в АПЛ против «Норвича» цифры на спине голкипера сыграли с ним злую шутку в прямом и переносном смысле.
На 18-й минуте полузащитник «канареек» Джодж Мерфи убежал от оппонента на левом фланге и около штрафной потерял мяч. Однако его партнер Алекс Причард с ходу пробил и попал в перекладину, а мяч срикошетил от спины голкипера и залетел в ворота. Через 11 минут произошел «День сурка»: Причард вновь из-за пределов штрафной попал в стойку ворот, а спина Стокдэйла оформила дубль.
Видео:
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
— Сами по себе голы получились причудливыми, — сказал после матча экс-полузащитник «Челси», ныне выступающий за «Брайтон», Стив Сидуэлл. — Получить два таких автогола за 15 минут — такого никогда не случалось со Стокдэйлом, да и я никогда не видел ничего подобного. Конечно, Дэвид разочарован, как и любой вратарь в таких случаях. Тем более он провел великолепный сезон.
В «Твиттере» уже отметили, что Стокдэйл забил за «Норвич» больше, чем их бывший нападающий Рикки Ван Волфсвинкел за 25 матчей.
Сам вратарь тоже шутит над собой:
— Пройтись под лестницей, разбить зеркало, поставить новые ботинки на стол, черная кошка на дороге, несчастливые автоголы. После «Карлсберга» наступают плохие дни, — написал голкипер.
Наверное, Стокдэйл еще не отошел от празднования выхода в премьер-лигу:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неделю назад "Брайтон" впервые оформил выход английскую премьер-лигу, а теперь проиграл "Норвичу" благодаря необычному дублю голкипера.
|
Архив (Разное)
Комментарии